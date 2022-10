É mais um sintoma da distância entre quem governa e quem é governado. Maria, nome fictício, vai todos os dias muito cedo para as aulas. Nunca sabe se consegue apanhar os transportes e chegar a horas. Autocarros cheios que passam sem parar e falta de informação. Tudo se agravou, para além do concebível, com a Carris Metropolitana. Muita preocupação com o marketing, as cores e a campanha, desprezo absoluto pelas necessidades das pessoas. E quando se tenta perceber quem são os responsáveis, o modelo intrincado que foi criado impede que se responsabilize alguém, e todos podem “sacudir a água do capote”.

É um autêntico puzzle. Em 2021 é criada a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), uma empresa pública detida a 100% pelos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML). Como se pode ver pelo site, não faltam as frases promocionais sobre a missão e valores. “Está na hora de o transporte público estar no centro da mobilidade”, dizem. Temos tudo, incluindo uma gestão de três elementos: o presidente Faustino Gomes, e os vogais Sónia Alegre e Rui Lopo.

É esta empresa que passou a ter a competência, delegada pelos municípios, de gerir a rede de transportes nos 18 municípios. Para isso criaram quatro áreas , abriram um concurso públicos e cada área ficou com um operador. Com execpção da Alsa Todi, todos os outros operadores já funcionavam na área metropolitana de Lisboa. A Alsa Todi é formada pela Alsa, apresentada como “líder no setor de transporte rodoviário espanhol de passageiros” e pela transportadora Luisa Todi, “empresa luso-espanhola que integra o Grupo espanhol Transvia”.

