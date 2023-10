1979 é um ano chave para se entender muito do que se passa no Médio Oriente e em Israel. Em Fevereiro desse ano, deu-se a revolução iraniana com a subida ao poder do regime Islâmico radical e do supremo leader, Ayatollah Khomeini. Em Marco do mesmo ano, Israel e o Egipto assinaram um tratado de paz. Deu-se então a grande transformação na política do Médio Oriente.

Entre 1948 e 1973, todas as guerras de Israel foram com os países árabes sunitas e vizinhos de Israel, com o Egipto, com a Jordânia, com o Líbano e com a Síria. A partir de 1985 até hoje, todas as guerras de Israel foram com os movimentos radicais e terroristas apoiados pelo Irão, com o Hezbollah, no Líbano, e com o Hamas, em Gaza.

Desde o tratado de paz com o Egipto, em 1979, Israel fez a paz com mais cinco países árabes, a Jordânia, em 1994, com Marrocos e o Sudão, em 2020, e os Acordos de Abrão com os Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, também em 2020. Estavam ainda a decorrer negociações entre Israel e a Arábia Saudita para estabelecerem relações diplomáticas.

