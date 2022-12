Em política, há dois tipos de coligações: entre os que partilham objectivos comuns, como por exemplo os governos da AD entre PPD/PSD e CDS; e aquelas que combatem adversários comuns. A aliança entre o PS e o Chega é um exemplo das últimas. É óbvio que o PS e o Chega nunca farão um governo juntos. Mas partilham um adversário politico, o PSD. Estão assim alinhados para enfraquecer os sociais democratas. Um PSD fraco é do interesse do PS e do Chega. Aos socialistas, um PSD fraco permite continuarem a governar, com maioria ou aliados às esquerdas. Ao Chega, a fraqueza do PSD permite manter o sonho de se tornar o principal partido da oposição.

As irritações de António Costa e de Augusto Santos Silva com o Chega fazem parte do teatro parlamentar, mas não revelam qualquer convicção a favor da democracia, apenas a apetência para o PS se perpetuar no poder. As exaltações de Ventura contra o governo socialista visam enfraquecer o PSD, beneficiando da ausência de Montenegro do parlamento.

Para combater esta aliança entre o PS e o Chega, o PSD tem que fazer um pedido simples aos portugueses: se estão preocupados com o Chega, votem numa maioria absoluta do PSD. A alternativa aos socialistas não é a fragmentação das direitas, mas sim a maioria absoluta do PSD. Naturalmente, o PSD tem que merecer essa maioria, com as propostas certas para recuperar o país, mas tem que a pedir. Se o PS conseguiu uma maioria absoluta, o PSD também poderá conseguir. Em grande medida, os eleitores deram uma maioria absoluta ao PS em nome da estabilidade política, e para afastar os partidos radicais de esquerda do poder. Podem fazer o mesmo com o PSD.

