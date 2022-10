1 Entrei na sala e estava o dr. Marques Mendes a dizer “oxalá” no écran. Saí da sala pouco depois e continuava o dr. Marques Mendes a dizer oxalá. Eu percebo-o. Que nos resta senão “oxalar” diante de quem nos governa e de quem nos preside? Um amigo meu que maneja o humor como um jardineiro inglês as suas rosas, diz – a sério – que também nos “resta rir”. Prosaicamente, rir. Não consigo. Podia porém chorar uma lágrima de embaraço com os folhetinescos episódios de ministros a contas com a sua estupefacção – no mínimo preguiçosa – face à ética. Costumam confundi-la com legalidade e quando alguém lhes chama – outra vez prosaicamente – a atenção para o equívoco, espantam-se: a actividade que desenvolviam, a propriedade de algo que detinham, os fundos que recebiam, não eram legais? Eram, eram, logo lhes sussurra alguém da infecunda família socialista, confundindo coisas graves, como servir o Estado à vontade do freguês( sem deitar fora as incompatibilidades) ou servi-lo, tout court. Trata-se já uma bela coleção de governantes e governantas, suponho-a bem valorizada no mercado coleccionista mas os tempos não me calham para compras (só vendas, mas infelizmente não posso vender o Governo).

2 Já houvera outras colecções. As peças desta vez não eram feitas de incompatibilidades mas de uma extraordinária espuma de frases. Já ninguém se lembra delas porque a política da maioria foi perdendo credibilidade e já pouco ou nada tem importância. Como se faz o que se quer, se menoriza sem remorso e se atropela quem convém – das oposições, às instituições – também se diz o que se quer (e que importa que os efeitos pudessem ser devastadores se alguma coisa tivesse consequência? )

Há semanas ouvi esta pérola socialista – “a regionalização incomoda? Pois temos pena” – atirada pela ministra da pasta. Sem perceber que é do país que temos pena se Portugal se esquartinhasse sem motivo, nem propósito, por servidoras com “pena” de quem não lhes sirva a elas a ideologia regionalista; a titular da Agricultura também andou com uma colar de palavras ao pescoço digno de coleção, invectivando, com altíssimo despropósito a CAP, a propósito de apoios obtidos submetidos a fidelidades partidárias. Muito mau gosto, imensa má-fé mas uma enorme segurança: ninguém no governo lhe iria à mão. Tinha razão.

