Há várias maneiras em que podemos ler um Orçamento de Estado (OE). Neste artigo abordo apenas quatro. O orçamento enquanto parte de uma estratégia política do governo. O grau de realismo do cenário macroeconómico. Em que medida considero que os objetivos para o défice e a dívida serão alcançados. Finalmente, quais as prioridades de despesa e se elas serão ou não concretizadas.

O Orçamento é a mais importante proposta de lei anual do governo. É por isso natural que faça parte de uma estratégia política do governo. Aquilo que vem nos manuais de economia política ou de public choice são três coisas. Um partido que queira ganhar novamente as eleições deve: i) satisfazer o eleitor mediano, isto é situar-se no centro de espetro político, ii) tomar as medidas mais difíceis no início da legislatura e deixar as mais agradáveis para o fim e iii) avaliar cada medida em termos do seu custo-benefício eleitoral. O governo está a fazer as três coisas. Primeiro, ao adoptar, e bem, a necessidade de reduzir o peso da dívida e do défice, o governo está a ocupar o território tradicional do PSD, esvaziando parte daquilo que constituiu e constitui a sua identidade programática. Depois, o primeiro OE desta legislatura (OE2022) foi impopular, pelo menos para os mais de 700.000 trabalhadores em funções públicas que viram uma atualização salarial de 0,9% para uma inflação esperada de 7,4%. Este também não será muito popular, pois as medidas tomadas de apoio às famílias e empresas estão longe de compensar quer a contínua subida da inflação quer o aumento das taxas de juro. Finalmente, o desenho das medidas deste orçamento, ao privilegiar os estratos sociais de menor rendimento (nos salários e nas pensões), tem simultaneamente o máximo impacto nos eleitores ao menor custo financeiro. Aqui juntam-se preocupações sociais, com a maximização do impacto eleitoral do OE.

Uma condição necessária para se ter um bom orçamento é basear-se num cenário macroeconómico credível. Vivemos uma situação de incerteza, sobretudo no que toca à guerra da Ucrânia, e por isso a realidade pode revelar-se diferente desse cenário. Os riscos são, a meu ver, no sentido descendente em relação ao crescimento do PIB e ascendente no que toca à inflação. A manter-se a guerra é provável que as pressões nos preços na energia, nos bens alimentares e nos custos da habitação provoquem uma estabilização do consumo privado em 2023 e não um aumento. Se tal acontecer em vez da economia crescer 1,3% como prevê o governo passará a crescer apenas cerca de 0,8%. As empresas privadas ainda não recuperaram dos efeitos da pandemia e do acrescido endividamento, e as medidas que constam no actual orçamento não são suficientes para terem um impacto significativo em particular no setor exportador (à excepção do turismo que deverá permanecer com vitalidade).

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.