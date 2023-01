Aquilo que começa mal tarde ou nunca se endireita. Com efeito, tivesse António Costa anunciado aos eleitores em 2015 que, no caso de não ganhar a eleição, iria fazer uma aliança com os partidos da chamada extrema-esquerda a fim de tomar o poder, certamente que o eleitorado não lhe teria dado os votos que lhe deu e a aliança PSD+CDS teria tomado legitimamente o poder que se esperava da sua vitória de acordo com a praxe constitucional do país!

Mais: se o presidente da República, Cavaco Silva, não tivesse entrado nos últimos seis meses do seu segundo mandato, poderia ter mandado repetir a votação e logo se veria a derrota da futura «geringonça» e a legítima vitória da aliança PSD+CDS, a qual já conseguira retomar o crescimento económico depois de gerir do melhor modo possível a intervenção internacional provocada pela falência do governo Sócrates, cuja sombra está longe, aliás, de ter desaparecido da cena provocada pela voracidade de uma candidata a secretária de Estado saída da falida TAP com meio-milhão de euros a pagar pelos contribuintes!

Este cenário vergonhoso veio confirmar que o PS tantas vezes fora ao mar que acabaria, se não por naufragar de vez, pelo menos encalhar e perder o rumo de vez… Perante esta nova cena de contratações furadas e demissões aos rodos, o primeiro-ministro tentou em vão empurrá-la para debaixo do tapete enquanto o presidente da República esbracejava como é seu hábito. É de crer que a badalada «maioria absoluta» já de pouco ou nada servirá perante a crise mundial em curso ao mesmo tempo que tanto as eleições presidenciais como as legislativas estão a pouco mais de três anos!

Com efeito, a forma como António Costa e Rebelo de Sousa se mancomunaram para entregar o governo à «maioria absoluta» desembocou, em menos de um ano, numa série ininterrupta de desaires sociais e económicos devidos não só à crise mundial marcada pela inflação e à guerra, mas também pela incompetência e oportunismo governamentais. Entretanto, já lá vai uma dezena de segundas figuras às quais vieram agora juntar-se figuras de outro peso como o ministro Nuno Pedro Santos, sabidamente candidato à sucessão do actual primeiro-ministro, e o seu secretário de Estado Hugo Mendes.

