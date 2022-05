Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quase ninguém fala disto, mas um dos piores problemas contemporâneos de Portugal é a construção civil. Que anda a dar cabo do país desde a década de 1960, aproveitando o último êxodo rural, o moderno turismo de massas e a nova ideologia do shopping e do cabeleireiro.

O pato-bravismo, com efeito, descaracterizou a maior parte das nossas cidades e vilas históricas, arrasou aldeias seculares, devastou campos de cultivo férteis, abateu matas e florestas, poluiu quase irremediavelmente os rios e cimentou os litorais mais bonitos.

Acima de tudo, a indústria imobiliária alimentou a grande Revolução Suburbana que nas últimas décadas levou muita gente a desistir de verdadeiros modos de vida em troca de simples expedientes de sobrevivência.

Em consequência, a longa faixa litoral que se desenrola do Minho ao Algarve é hoje um território devastado – uma infindável Mariupol onde alguns milhões de refugiados vindos do interior e do terceiro-mundo se acumulam em condições precárias e sub-humanas.

Não é exagero concluir que entre nós vigora, de facto, um regime político fundamentalmente empreiteirial. Assente, não na sustentabilidade ambiental, económica, social e cultural do país, mas num perigoso endividamento das famílias, das empresas e do Estado.

Trata-se no fundo de um regime dominado por uma elite extractiva de mestres-de-obras (incluindo naturalmente os patrões da grande indústria da construção), agiotas legais especializados no crédito para habitação e obras públicas praticamente inúteis, infrequentáveis oligarcas partidários e uma infinidade de caciques municipais. Gente cujo único ideal público consiste em acabar de cimentar Portugal.