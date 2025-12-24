Poucos conceitos estão hoje tão carregados moralmente no debate público como o de desigualdade. A palavra passou a funcionar como atalho cognitivo para denunciar injustiça, exploração ou falência ética do sistema. Sempre que surgem diferenças de rendimento, estatuto ou oportunidades, a conclusão parece automática: algo está errado.

Mas esta equivalência, apesar de intuitiva, é conceptualmente errada e politicamente perigosa.

Desigualdade, injustiça e exploração não são sinónimos. Confundi-los empobrece o debate, distorce diagnósticos e conduz a políticas mal desenhadas que, muitas vezes, agravam exatamente os problemas que dizem combater.

Comecemos pelas definições, porque sem elas não há pensamento sério.

Desigualdade descreve uma distribuição desigual de recursos, rendimentos, estatuto ou resultados. É um facto empírico, não um juízo moral.

Injustiça refere-se à violação de regras percebidas como legítimas, sejam elas legais, morais ou institucionais.

Exploração implica a extração sistemática de benefícios através de assimetrias de poder, coerção ou manipulação, em prejuízo de outros.

Estas três realidades podem sobrepor-se, mas não são a mesma coisa. Nem sempre coexistem.

Do ponto de vista evolucionista, esta distinção é crucial. Os seres humanos não evoluíram para maximizar igualdade de resultados. Evoluíram para monitorizar a legitimidade das diferenças. O que desencadeia indignação moral não é a existência de hierarquias em si, mas a suspeita de que estas resultam de batota, favoritismo, captura de recursos ou abuso de poder.

É por isso que aceitamos hierarquias quando estas são vistas como competentes e funcionais, e rejeitamos elites quando parecem parasitárias, extrativas ou desligadas de qualquer contributo real. A tolerância à desigualdade depende menos da magnitude da diferença do que da perceção de justiça processual que a sustenta.

Esta intuição profunda manifesta-se em praticamente todas as sociedades humanas. Aceitamos que um cirurgião ganhe mais do que um estagiário, que um líder experiente detenha mais autoridade do que um recém-chegado, ou que alguém colha mais benefícios quando assumiu mais risco, investiu mais esforço ou acumulou competências raras. O desconforto surge quando a diferença parece arbitrária, herdada sem justificação funcional, protegida por redes opacas ou imune à responsabilização.

A economia comportamental confirma este padrão. Em experiências clássicas, como o “jogo do ultimato”, as pessoas recusam ofertas monetárias que consideram injustas, mesmo quando isso implica perder dinheiro. Não procuram maximizar igualdade absoluta, mas equidade percebida. Preferem uma distribuição desigual mas sentida como justa a uma distribuição igualitária percebida como ilegítima.

Este dado empírico é, infelizmente, frequentemente ignorado no discurso político contemporâneo. Em vez de perguntar porque é que existem desigualdades, passa-se diretamente à sua moralização. A desigualdade torna-se, por si só, prova suficiente de injustiça. A análise causal desaparece, substituída por indignação automática.

O resultado é uma inflação moral do conceito de injustiça. Quando toda a diferença é tratada como escândalo, perde-se a capacidade de distinguir entre desigualdades funcionais, desigualdades problemáticas e exploração real. Tudo se mistura num mesmo rótulo acusatório.

Esta confusão tem custos elevados. Em primeiro lugar, desvia a atenção das verdadeiras fontes de exploração, que raramente se manifestam sob a forma de simples diferenças estatísticas. A exploração tende a esconder-se em mecanismos institucionais opacos, em regimes de privilégio protegidos, em mercados capturados e em relações de dependência assimétrica que não aparecem nos gráficos de rendimento.

Em segundo lugar, alimenta o ressentimento social. Quando as pessoas são ensinadas a interpretar qualquer diferença como injustiça pessoal, o resultado não é mobilização construtiva, mas frustração difusa, desconfiança generalizada e erosão da cooperação social.

Por fim, esta lógica corrói a legitimidade das próprias instituições. Se toda a hierarquia é suspeita, nenhuma autoridade é aceite. Se toda a diferença é injusta, nenhuma regra é suficientemente legítima. O sistema torna-se moralmente irredimível por definição.

Combater a injustiça exige precisão conceptual. Exige distinguir desigualdade de exploração, diferença de abuso, hierarquia de corrupção. Sem essa distinção, não estamos a promover justiça social. Estamos apenas a substituir análise por slogan. E slogans podem mobilizar emoções.

Mas não constroem sociedades funcionais.

E é tudo.