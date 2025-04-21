É argumentável1 que as ideias2 e ideologias3 que os partidos4 políticos5 apregoam constituem uma forma6 de religião7. E é verificável que todos os partidos têm credos, clero8, divindades e rituais. Havendo, todavia, uma clara imposição constitucional de separação do estado da religião (Art.º 41.º §4) não é claro porque razão as autoridades competentes permitem que as seitas religiosas que se auto denominam ‘partidos políticos’, intentem a conquista & domínio do estado mediante o ataque descarado que é comummente conhecido como ‘processo eleitoral’.

Como é sabido, o ‘processo eleitoral’ consiste essencialmente na aliciação de eleitores para, de alguma maneira, aderirem a um credo e votar em conformidade. No nosso país, este processo de sedução de votantes tem envolvido, em grande medida, como repetidamente tem sido demonstrado em numerosos artigos de opinião no Observador, a distribuição de benesses monetárias e para-monetárias, disfarçadas de políticas económicas, de coesão social, educação, rendimentos, saúde, etc., a certos indivíduos, grupos e estratos populacionais.

Embora não faltem exemplos próximos e recentes, porque estão não só disfarçados de ‘políticas governamentais’, mas também são enublados por paixões ardentes, acesas pelos interesses particulares de cada um de nós, não parecem adequados para ilustração didática de como o processo funciona. Assim parece apropriado recordar9 um exemplo antigo e distante, encontrado num manuscrito japonês, que demonstra de um modo claro como o processo funciona e os riscos que o acompanham:

“Em Akasaka, bairro sito na urbe baixa de Edo, a capital do Xogum, havia uma sociedade da seita Hokke, cujos partidários se congregavam, a espaços regulares e alternadamente, na morada de algum dos seus membros, para devotarem uma hora sacra a rufar don-don seus tambores e entoar a sagrada escritura Namu Myoho Renge Kyo para a edificação das suas almas e preparação para a morte10. Numa certa noite, assim se reuniram no lar de um dos seus, contígua à habitação de certo carpinteiro, e num breve intervalo de descanso das suas devoções, ouviram o honesto varão da casa ao lado, que era militante na seita Jōdo, a tanger o seu sino e a entoar a costumeira invocação a Amida.

Então, proferiram uns aos outros: ‘Este carpinteiro é um cidadão pestífero, perturbando a quietude com a vã algaravia da sua denominação errónea, alheia ao verdadeiro caminho da devoção e prece.’ E um deles aduziu: ‘Seria para nós um louvável feito convertê-lo à nossa honorável seita Hokke, que é o único & verdadeiro caminho para a felicidade e salvação neste mundo.’ Destarte, elegeram os três mais virtuosos e eloquentes dentre eles, e estes, saindo, golpearam com o punho a porta da residência do carpinteiro que, interrompendo a sua entoação de Namu Amida Butsu, permitiu-lhes a entrada.

Após se cumprimentarem com as saudações costumeiras e da praxe, aquele que dentre eles mais avançado se mostrava na senda da virtude, assim lhe falou: ‘Ó Chogoro, tu és da seita Jōdo e, como bem sabemos, és crente verdadeiro e honesto, & varão de vida virtuosa. Contudo, devíeis saber que os ensinamentos da Jōdo são falaciosos e perniciosos, porquanto toldam os olhos dos homens para a perfeição da Boa Lei do Lótus, que nós seguimos e que é a única que nos trás verdadeira salvação. Possuindo inteligência e discernimento, deves-te apartar dessa heresia e ingressar no redil da seita Hokke.’ A isto o carpinteiro replicou: ‘Eu sei que neste mundo existem muitas seitas religiosas, e sem dúvida algumas são melhores que outras, mas todas elas proclamam a sagrada doutrina do Buda, não é assim?’

A tais palavras, assaltaram-no veementemente com exposições e argumentos doutrinais [“que fazem lembrar as discussões que haverá sobre a localização do aeroporto da cidade capital de Nanban”, acrescenta profeticamente uma versão posterior do texto] de tal modo que ele já mal-lograva distinguir suas próprias mãos de seus pés, exclamando por fim: ‘Detende-vos, pois não consigo acompanhar-vos! Perdoai a minha vergonhosa obtusidade, mas a verdade é que não tenho préstimo para explanações tão complexas e intrincadas. Sou homem pobre e simples, embora prático. A religião que mais me convém é aquela que, além das promessas do além— as quais, na minha grosseira ignorância, todas me parecem equivalentes [“, sejam do bloco ou da iliberal, do ps/d ou do chega” adiciona enigmaticamente a mencionada variante textual]—, me assegure, neste mundo, um ventre bem nutrido e alguns ryō na manga contra qualquer imprevisto e a favor de qualquer impulso.’

Então, os homens da Hokke principiaram a citar este e aquele trecho das escrituras da sua seita, os quais prediziam prosperidade material para os fiéis, acompanhados de eruditos comentários e profundas explanações, porém tudo muito pouco intuitivo para um simples carpinteiro. Este replicou: ‘Tudo quanto dizeis soa bem, mas sendo meras palavras, carecem do tilintar persuasivo da moeda. Possuísse eu a visão de um vidente e pudesse divisar dez ryō a adentrar na minha manga como fruto dessa conversão, seguiria o vosso conselho sem hesitar. Mas, por ora, não vejo razão para mudar.’

O trio voltou, então, ao seu local de reunião e relatou a conversação, ao que um dos outros disse: ‘Ao granjearmos a sua adesão ao número dos verdadeiros crentes, obteremos incontável mérito nos Céus. Há em nossa sociedade uns trezentos devotos. Se cada um ofertasse trezentos mon, isso totalizaria dez ryō. Arrecademos esta quantia e entreguemo-la ao carpinteiro, e ele não terá desculpa para não se filiar connosco.’ Esta proposta pareceu bem a todos os demais, e nomearam uma comissão para solicitar & recolher as contribuições, e levaram os dez ryō ao carpinteiro, dizendo: ‘Lembramo-nos das tuas palavras, e aqui estão os primeiros frutos da tua boa resolução e a garantia da tua futura prosperidade.’

Chogoro aceitou, recolheu e guardou o dinheiro pleno de gáudio e disse: ‘Vejo que estáveis notavelmente certos, e certamente a religião [aqui será bom voltar a recordar a natureza religiosa das organizações partidárias] que detém poder sobre as entradas de numerário é a que me convém!’ E logo deixou de lado o seu sino e abandonou o entoar do Namu Amida Butsu, indo bater os tambores e bradar o Namu Myoho Renge Kyo com os outros. Mas, passados uns seis meses de profunda devoção, cessou esta prática e regressou ao tanger do sino e à invocação do Senhor do Paraíso Ocidental da Terra Pura.

Quando os homens da Hokke souberam deste abominável retrocesso espiritual, ficaram indignados e, indo até a casa do renegado, repreenderam-no, dizendo: ‘Ó Chogoro, tu zombas de nós e não temes repreensão?’ Ele perguntou: ‘Por quê?’ Eles responderam: ‘Tu desmentiste tuas boas intenções e retomaste às práticas obscurantistas da seita Jōdo, o que é uma vergonha para ti e um ultraje para nós.’ Chogoro então explanou: ‘O caso é este: eu contava que a dádiva obtida pela minha conversão se multiplicaria e que os dez ryō se tornariam vinte. Assim, não hesitei em despendê-los com bom sake e outros prazeres sensoriais até os exaurir completamente. Contudo, nestes seis meses, nenhum outro mon me veio parar às mãos, além daqueles que ganhei com o meu próprio suor, embora tenha repetido o Namu Myoho Renge Kyo mais de cem vezes cada dia! Então, posto que o Namu Amida Butsu é mais breve e exige menos fôlego, considero que, afinal, é o melhor. Embora, com certeza, se eu encontrasse mais uma vez o benefício divino no valor de dez ryō adicionais, reputaria meu julgamento errôneo e apressar-me-ia a corrigir meu erro.’

Ao ouvirem isto, os outros ficaram ainda mais exasperados e disseram: ‘Se julgas que por cada seis luas devemos dar-te mais dez ryō, então careces absolutamente de discernimento.’ E cheios de grande indignação apressaram-se a ir ao tribunal a apresentar queixa. Dias depois, Ōoka Tadasuke [大岡忠相, 1677-1752], o magistrado, convocou-os a todos, juntamente com o oficial do bairro, para julgar o caso.

Depois de ouvir os depoimentos, Ōoka inquiriu aos queixosos: ‘Além dos dez ryō de diferença entre vós, que mais levastes este homem a esperar como resultado da sua conversão?’ Eles responderam: ‘Aquilo que é o prémio de todos os que seguem o nosso nobre partido, a saber: aumento da virtude e pureza do coração; maior sabedoria e iluminação da mente; reputação e estima entre os seus semelhantes e amizade com os piedosos; paz e prosperidade, ganho de bens e satisfação com o seu uso; bênção e honra nesta vida e na vindoura; remissão de penas futuras e prazeres imensuráveis e eternos.’ Então, Ōoka perguntou ao carpinteiro: ‘E o que pensas tu que recebeste?’ Então, Chogoro, tomando alento, disse: ‘Ó honorável juiz! Não recebi nada deste vaivém, a não ser os dez ryō, que já gastei, telhas partidas e uma pele de tambor rasgada, zombarias de antigos amigos e insultos dos meus vizinhos, imprecações de minha mulher, um aviso de despejo do meu senhorio, desconforto, preocupações e angústias, e agora esta intimação da Vossa Magnificência, e o meu caso é mais duro que os corações destes que trouxeram queixa contra mim.’

Quando Ōoka ouviu isso, os cantos da sua boca estremeceram biku-biku – enquanto a numerosa plebe, que a comoção pública causada pelo assunto havia atraído ao tribunal, abafava os seus sorrisos, risos e gargalhadas nas mangas – mas manteve uma expressão grave e disse: ‘Ó Chogoro, não é próprio de um homem honesto renegar seu acordo, e como recebeste o teu pagamento, é justo que devolvas a estes a soma que deles recebeste. Mas como, para compensar o uso que fizeste dessa soma, repetiste nos últimos seis meses o Namu Myoho Renge Kyo deles cerca de vinte mil vezes, é justo que, ao tomarem de volta os dez ryō, estes da seita Hokke repitam o teu Namu Amida Butsu o mesmo número de vezes, após o que, é meu decreto, lhes devolverás os seus dez ryō, com o acréscimo dos juros estabelecidos por lei.’ Quando os queixosos ouviram isso, os seus rostos amareleceram, pois nenhum adepto Hokke jamais repetiria a invocação rival nem para salvar a própria vida. E partiram eles com os seus beiços distendidos, enquanto o carpinteiro voltava para a sua casa na mais alta satisfação.”

A grande diferença, entre cá e lá, é que os nossos Hokke (1) nunca dão 10 ryō do seu bolso, mas do orçamento do estado e, portanto, (2) não têm qualquer pejo em oferecer essa quantia aos seus devotos a cada lua legislativa. Como fazer terminar este comportamento disfuncional e nocivo para o orçamentu du estadu e para as futuras gerações? Que tal mandatar a visualização 100 vezes de série completa Free to Choose na assembleia da república antes do aumento de qualquer rubrica de despesa, e previamente à votação de uma subida de qualquer taxa de imposto?

Us avtores não segven as regras da graphya du nouo AcoRdo Ørtvgráphyco. Nein as du antygu. Escreuen covmv qveren & lhes apetece. #EncuantoNusDeixam

Argumento: movimento reflexivo, mas não refletido11, da língua. Ideia: produto da atividade química que decorre no cérebro, : produto da atividade química que decorre no cérebro, dependente da atividade química processada no estômago; de onde se deduz que a pureza ideológica do warxismo exigiria uma dieta única para todos os militantes — uma noção fundamental de que nem Warx ou Engels estavam cônscios, mas que apenas Lenine, Estaline e Mau se aperceberam; o que define um idiota. Ideologia: religião secular com credo, divindade(s) e moralidade ; a principal diferença entre ideologia e religião reside em que, embora a primeira seja uma forma de religião, recusa-se a ser classificada como tal—assim garantido para si privilégios vedados àquelas que aceitam o epíteto, sendo que o menor desses privilégios não será o poder fazer eleger deputados como o pan e nomear ministros como o ps/d. Partido: seita religiosa com credo, clero, divindades e rituais, cuja maior ofuscação é afirma-se agnóstica e laical; opção quebrada; esfrangalho político; despedaço ideológico. Política: arte de fazer ‘serviço público’ render em ‘proveito próprio’; gestão desinteressada da coisa pública para enriquecimento pessoal; técnica para monetizar esperanças alheias; luta de interesses pessoais mascarada de debate sobre princípios; o desporto de bancada que mais tem perdido audiências, sendo que a diminuição das receitas provenientes dos fãs mais que tem sido compensada pelas provenientes do orçamento do estado. Forma: o que é externo, aparente ou a configuração de um objeto ou organização partidária, em contra distinção com a matéria que os compõem que é exemplificado por Aristóteles com a nossa democracia que nos dá a total liberdade de escolher, como nos dá na gana, entre múltiplos partidos e políticas desde que sejam estatistas como o ps/d & Chega e/ou wokes como o be e a Iliberal; na metafísica aristotélica, o princípio ativo e determinante de uma coisa distinta da matéria que o substância, tal como as promessas eleitorais do ps/d versus a sua ação governativa; o princípio potencial do sr. prof. Marcelo. Religião: conhecimento que pretende colmatar a nossa ignorância d’Aquele que não é conhecível. Clero: grupo de pessoas que vive da gestão dos nossos negócios espirituais, frequentemente com detrimento dos seus, como se pode ler nos escritos de vários profetas, nomeadamente em grupo de pessoas que vive da gestão dos nossos negócios espirituais, frequentemente com detrimento dos seus, como se pode ler nos escritos de vários profetas, nomeadamente em Ezequiel 22, 26 Mateus 23, 1-7 , e Lucas 20, 46-47 Recordar: o descongelar de vivências passadas; algo diferente e algo mais do que de não esquecer.

Morte: menina que, tal como o seu pai, o pecado, continua cheia de vida, saúde e energia; momento em que o coração vai para a reforma; a porta para uma aventura inimaginável; mecanismo natural para prover regularmente os vermes com carne fresca; o fim da corrida; a recompensa final de um buraco no chão por uma vida de trabalho; divórcio, ou separação judicial, da alma com o corpo; porta de entrada para um Julgamento em que não haverá possibilidade arquivamento do processo nem de recurso de sentença, nem sequer para o sr. dr. Sócrates; “Morrer é a última coisa que quero fazer neste mundo”, Pe. Mário Centavo, Opera Omnia, vol. 99.

Refletir: ação mental pela qual adquirimos maior claridade sobre situações passadas de modo a sermos capazes de melhor enfrentar desafios que não voltaremos a encontrar.