Se fosse aceitável algum orgulho cristão, o seu dia deveria ser, indiscutivelmente, o 1º de Novembro, solenidade de todos os santos. Com efeito, os santos são uma das principais razões do legítimo orgulho dos católicos, que só não é vanglória porque é seguido pelo dia de finados, em que a lembrança da morte, que é certa, e do imediato juízo, que também está garantido, desvanece qualquer soberba pessoal ou colectiva.

No passado dia 31 de Outubro, quando me encontrava em Arcozelo, com uma dezena de padres, numas jornadas de actualização teológica e pastoral, tive a graça de conhecer Santo Epimáquio de Pelúsio, de quem, confesso humildemente, ignorava a existência. Não tive a bênção de o ver em carne e osso, nem o seu espírito se me apresentou em nenhuma visão ou aparição, mas conheci-o através do ‘site’ do Secretariado Nacional de Liturgia, que consulto diariamente para a reza do ofício divino.

Segundo essa fonte oficial, no último dia do mês de Outubro celebram-se nove bem-aventurados, que viveram desde meados do século III até ao final do século XX. O primeiro dessa lista, Santo Epimáquio de Pelúsia, festeja-se em Alexandria, no Egipto, e foi um “mártir, que segundo a tradição, no tempo de perseguição do imperador Décio, ao ver como o prefeito obrigava os cristãos a sacrificar aos ídolos, tentou destruir a ara, sendo, por isso, preso, torturado e finalmente degolado” no ano 250 da era cristã. Foi, portanto, um dos muitos cristãos que foram mortos pelos imperadores romanos, nos três primeiros séculos da História da Igreja. Só com o édito de Milão, no ano 313, cessou a perseguição romana aos cristãos.

