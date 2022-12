Manhã de 26 de dezembro, oiço na Rádio Observador o Paulo Ferreira explicar que o Governo vai ver-se bastante aflito para gastar sete mil milhões de euros, metade do orçamento anual para a saúde, para que os portugueses não descubram que o Estado tem lucros excessivos enquanto eles empobrecem com a inflação.

Tendo em conta que 2022 foi o ano em que vários serviços públicos entraram em rotura, com a saúde e a educação à cabeça, custa a perceber que seja este o dilema que o Governo tem de resolver no final do ano. Gastar dinheiro à pressa e sem critério? Algo tem de estar muito errado para isto acontecer num país com quatro milhões de pobres, com uma economia bloqueada que não consegue crescer ou gerar oportunidades à geração mais qualificada de sempre.

Em qualquer família ou empresa, os lucros imprevistos servem para introduzir melhorias, fazer investimentos duradouros e resolver problemas antigos. A ninguém ocorre gastar o dinheiro à pressa e de qualquer maneira com o objetivo de que não se perceba que há ali dinheiro a mais. A tarefa de melhorar as condições de vida ou de negócio é uma tarefa em permanente evolução.

Os cofres do Estado estão cheios e essa circunstância devia servir para encarar alguns dos problemas que impedem o nosso desenvolvimento, aproveitando a oportunidade para mudar esse estado de coisas. Equilibrar as contas é importante, mas não é tudo. Até porque, num país com tantos desequilíbrios, o milagre das contas certas é sempre uma realidade fugaz.

