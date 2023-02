A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 inaugurou uma nova era. Nesse dia, o processo de aproximação da Rússia à Europa ocidental, iniciado com a Queda do Muro de Berlim em 1989, foi interrompido abruptamente. A Rússia voltou a comportar-se como um império, procurando alargar as suas fronteiras através da submissão dos países vizinhos.

A libertação da Alemanha de Leste, da Polónia, dos países Bálticos, da Chéquia, da Eslováquia, da Hungria, da Roménia e da Bulgária do jugo do exército vermelho permitiu a estes países escolherem a democracia e as economias de mercado como modelo de desenvolvimento. Escolheram também a União Europeia como espaço privilegiado de integração económica. Para se protegerem da ameaça secular do império russo, aqueles países procuraram o escudo protetor da NATO. A libertação do domínio soviético e do modelo de economia comunista resultou em elevadas taxas de crescimento económico e numa rápida convergência do nível de vida daqueles países para a média da UE.

A Rússia seguiu um caminho diferente, com resultados económicos e sociais muito menos positivos. Ao regime comunista de economia planificada sucedeu um regime totalitário e cleptocrático, baseado no extrativismo da enorme riqueza em recursos energéticos e minerais. A divisão da colossal riqueza do maior país do mundo por umas escassas dezenas de indivíduos nunca poderia resultar numa verdadeira democracia. Os detentores do poder económico controlaram o poder político para protegerem as suas fortunas, que não pararam de crescer nas últimas duas décadas. Foi nesse contexto que Vladimir Putin chegou à presidência de um dos países mais poderosos do planeta. Putin foi colocado à frente dos destinos da Rússia por Boris Ieltsin, um líder que se encontrava em avançado estado de degenerescência, para gerir uma cleptocracia. Para Putin, e para os cleptocratas que o rodeiam, a Rússia pertence-lhes. Os direitos dos cidadãos russos não existem. Os russos são meros instrumentos numa estratégia de preservação do poder. Não é por isso difícil acreditar que Putin persistirá nesta agressão à Ucrânia qualquer que seja o custo em vidas humanas.

A Alemanha e vários países da UE tornaram-se muito dependentes do fornecimento energético da Rússia. A Alemanha e a UE esperavam que a intensificação das relações comerciais com a Rússia, e a consequente interdependência entre aqueles dois grandes espaços económicos, conduzisse a uma progressiva liberalização da Rússia. Na verdade, iludiram-se com o fornecimento barato de gás e petróleo. Também por essa razão a Alemanha e a UE foram complacentes com a ocupação da Crimeia e as ameaças da Rússia desde 2014.

