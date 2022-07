Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem vá a Trás-os-Montes e se perca a conversar, ficará a saber, por exemplo, que em Rio de Onor já raramente neva. Plantar o que quer que seja tem a marca da incerteza. Não há neve, mas há geadas imprevisíveis. Quem sair da cidade percebe que as alterações climáticas não são uma moda de urbanitas. É um tema sério que já está a ter efeitos graves em várias regiões, mesmo em Portugal. Já não é apenas aquela imagem distante da terra gretada algures longe de nós.

As temperaturas extremas que estamos a ter neste início de Verão fazem parte daquilo que os cientistas têm previsto para o mundo, com os incêndios e tudo. Claro que podemos sempre dizer que há fogos que, em parte, resultam da nossa estrutural incapacidade de concretizar o que dizemos que vamos fazer, designadamente o plano desenhado após os incêndios de 2017 que provocaram mais de cem mortes. E com certeza que há uma parte que assim é.

