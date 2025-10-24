1. De todos os autores que até ainda não há muito tempo se reivindicavam do marxismo, a maioria nem vale a pena ser lida. Dos ainda vivos (creio eu) Badiou não merece um minuto de atenção. Mas dois existiram, já falecidos, que a merecem; o grego Poulantzas e o argentino Laclau. Dizem mais ou menos o mesmo; Poulantzas mais teórico, Laclau mais político/prático.

De comum têm uma ideia a reter. O fascismo nada tem a ver com aquilo a que chamam a transição actual para o estado «autoritário» ao serviço do «capitalismo monopolista». O que já é muito. E mais; criticam severamente os adeptos da tese segundo a qual o «fascismo» está de novo aí à porta sob a veste das tendências (que nos últimos anos em que viveram já despontavam) para a reafirmação eleitoral das direitas nos países europeus. Os adeptos do regresso do «fascismo», como os maoístas europeus, portugueses à cabeça, ou não fossem os mais incapazes deles, nunca saíram das teses dos primórdios da III Internacional, camarada Dimitrov dixit, já controlada por esse grande «inteloctual» que foi o marechal Estaline, e que via o «fascismo» em tudo que se opusesse aos interesses do partido comunista soviético, a começar pelos sociais-democratas. Cometem o erro da III Internacional que consistiu em confundir a democracia liberal parlamentar com o fascismo. Ainda hoje pululam cá no burgo adeptos desta tese embora os mais cultos, poucos, avancem um palavreado mais modernizado mas dentro do quadro mental espúrio que sempre os caracterizou. Só mudaram as palavras. Não percebem que para confrontar a realidade são necessários conceitos novos em vez de recorrer teimosamente aos velhos. Não obedecem ao velho conselho leninista da «análise concreta da situação concreta» e, como não têm cabeça para tanto, socorrem-se do espantalho do «fascismo».

Da análise que aqueles dois marxistas fazem, com a qual não concordo, mas que respeito, resulta que o fascismo foi uma modalidade excepcional de regime autoritário a par da ditadura militar, esta própria dos países sul-americanos (mas em esquecer a Espanha franquista, a Grécia dos coronéis e os primórdios do estado novo salazarista) e do bonapartismo, também hoje próprio daquelas paragens peronizadas. Caracterizou-se essencialmente pela abusiva utilização de certos mecanismos constitucionais de excepção para sedimentar uma ditadura partidária alicerçada numa hedionda ideologia que apostava na raça, na nação ou no espaço vital e que beneficiou do circunstancialismo histórico da paz de Versalhes, da humilhação da nação alemã, das indemnizações de guerra, da tradicional germânica animosidade ao judeu e do susto que foi o italiano biennio rosso (1919/1920) e da reacção que se lhe seguiu. Tudo isto destruiu a democracia parlamentar e o liberalismo, então ainda relativamente recentes na Europa.

Não admira que o conspícuo camarada Dimitrov, tão do agrado dos estalinistas portugueses, mesmo que não saibam quem ele foi, perante tal desconchavo começasse na III Internacional aos pontapés a chamar «fascistas» a toda a gente, coisa de que mais tarde teve de se retractar, quando lhe fizeram compreender tanta estupidez. Mas a lucidez – oh inclemência, oh martírio! – ainda não chegou cá. Nem vai chegar. O termo «fascismo» faz lembrar uma prótese, provavelmente metálica, de que os estalinistas/maoístas portugueses e outros rapazes como os «antifas» necessitam para se orientarem no vazio das respectivas cabeças.

2. Se aqueles caricatos portugueses nos viessem dizer que o capitalismo actual caminha no sentido de um «estatismo autoritário», como quer Poulantzas, ainda vá que não vá. Era possível dialogar com eles, quanto mais não seja para os contrariar com argumentos racionais e de modo democrático. Agora dizerem-nos que o «fascismo» está de volta ou que, como outros, que o judeu (de que o nazismo tanto necessitou para confirmar a «raça» e servir de alibi ao crime) foi substituído pelo imigrante é uma enormidade.

Mas não, os esquerdistas portugueses necessitam do «fascismo» como de pão para a boca. Na incapacidade de construírem os conceitos adequados, como dizia, para compreenderem as características do actual capitalismo de modo a descortinarem com exactidão a estratégia adequada, logo vislumbram no actual sucesso eleitoral da direita uma «crise da democracia» e até do estado como a de há cem anos, e atrás delas as medidas de excepção de natureza autoritária que levaram ao fascismo. Outros há que se pretendem mais astutos mas que nunca verdadeiramente saíram do estalinismo/maoísmo.

A crise política que resultou no fascismo foi de natureza particular como bem diz Poulantzas, e não se repete. Foi uma crise que obrigou à ruptura com os modelos através dos quais as forças democráticas exerciam a sua hegemonia. Na Europa de hoje estão excluídas as formas autoritárias próprias de um estado de excepção, sejam elas a ditadura militar (como no nosso país a seguir ao 28 de Maio e, como muitos bem tentaram, logo a seguir ao 25 de Abril), o bonapartismo (de que foi exemplo no nosso país o breve consulado sidonista), e o fascismo.

O estado fascista correspondeu a uma profunda crise política e social que gerou soluções incompatíveis com o normal desenvolvimento democrático e liberal, a começar por um novo aparelho institucional alimentado por uma ideologia repressiva e emocional. Desde logo, o fascismo necessitava de um aparelho, distinto da tradicional Administração Pública, integrado pelo partido único fascista, pela milícia armada e pela polícia política. Tudo isto é hoje impossível na Europa ocidental. E outra razão existe; o capitalismo globalizado não é compatível com nem está interessado em estados nacionalistas, fechados, antidemocráticos, repressivos e segregacionistas. O que Trump quer (e é só a fingir) não é ressuscitar o proteccionismo como modelo global mas sim atingir temporariamente os chineses.

3. É particularmente perigoso deparar com a estupidez e a ignorância. Então quando de mãos dadas, pior. O que pensar, p. ex, das enormidades que continuam vulgarizadas no nosso pobre país como as que nos querem dizer que para a direita a nação é uma ideia natural, eterna e imodificável, que é malcriada, que para ela a segurança é preocupação essencial pois que valoriza o estado em vez de a pessoa humana, que convive mal com a democracia política, que a quer até destruir, que não tem ideias e que as mendiga à esquerda, esta sempre radiosa e culta, que está nas mãos das «grandes famílias» do capital lá porque alguns deles doaram uns milhares de euros à direita, etc… Não os vi incomodados quando o dinheiro para o p. c. vinha aos magotes das antigas RDA e URSS nem quando alguns conhecidos comendadores do norte do país subsidiavam largamente outro partido. E também não os vi perturbados quando as empresas proprietárias dos pavilhões da Parque Expo sob gestão dos habituais figurões não tinham sede social no nosso país, mas sim em remotos off-shores e nem recibos passavam.

E que dizer quando tais atoardas saem da pena de pessoas que deviam ter alguma preparação intelectual e cultural? Deviam ter mas não têm.

Há mesmo alguns, um pouco mais cultos do que a larga maioria, que até dizem que a direita se está a aproveitar de Gramsci por este ter ensinado que a luta principal para a chegada ao poder dos comunistas é agora pela hegemonia ideológica e cultural. Nada disto é verdade. Se tivessem lido os «cadernos do cárcere» de Gramsci, e aposto que não leram, saberiam da admiração que ele tinha pelo papel da Igreja Católica, designadamente pela mão dos jesuítas, que considerou mesmo os primeiros intelectuais «orgânicos» das massas populares, na sedimentação ideológica do conservadorismo e saberiam por outras fontes que o primado da luta ideológica sobre a economia foi sempre característica da direita mais conservadora e ultramontana bem como da direita social. Foi Gramsci que aprendeu com os conservadores europeus, como ele próprio reconhece, e não o contrário.

Com tantas enormidades a esquerda nacional abusa da nossa paciência. Até quando? – como no Senado romano recriminava Cícero a Catilina.