Em que mundo estamos a viver como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin? O cenário mais provável é que estejamos a viver o início de uma Segunda Guerra Fria. E uma Segunda Guerra Fria não é o pior cenário. Apesar de haver muita gente pelo mundo fora que considera que a guerra da Ucrânia ou uma Segunda Guerra Fria como uma distração indesejável de problemas mais importantes.

Não queremos guerra, fria ou quente

As declarações do novo Presidente do Brasil, Lula da Silva, há uns dias, na sequência de uma visita do chanceler alemão Olaf Scholtz, vão nesse sentido. Afirmou que a Rússia “errou em invadir”, mas “se um não quer, dois não brigam”. E insistiu que temos de acabar rapidamente com a guerra, pois o resto mundo está a pagar um preço demasiado elevado. Também Moçambique, que tomou posse em janeiro de um mandato de dois anos como membro eleito do Conselho de Segurança da ONU, tem optado sistematicamente pela abstenção face a este conflito. Percebo que países em desenvolvimento queiram apostar sobretudo no seu desenvolvimento, para isso precisam de paz. Mas normalizar o regresso das guerras de conquista e anexação pelas grandes potências não tornará o mundo mais seguro, mais pacífico ou mais próspero.

Percebo que também haja várias razões para resistir à ideia de uma Segunda Guerra Fria. Muitos países insistem que não querem ser forçados a escolher blocos, não querem alinhar automaticamente com a China, a Rússia ou os EUA, temem que um mundo dividido retarde ao seu desenvolvimento. O Presidente Biden tem, também por isso, insistido na ideia de que os EUA não desejam uma nova Guerra Fria. Mas nem sempre a história segue o caminho desejado. E se é claro que o passado não se repete, também não faz sentido definir uma Guerra Fria em termos tão restritivos que o conceito apenas tem cabimento para o confronto geoestratégico e ideológico do período de 1945-1991 entre os EUA e a União Soviética.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.