O Chega é, hoje, indistinguível da figura do seu líder. André Ventura é inequivocamente o principal activo do jovem partido e tem sido um factor chave para a sua afirmação. Mas Ventura é também o principal passivo do CH e poderá ser uma barreira ao seu crescimento futuro. Importa tentar compreender porquê.

A trajectória do CH desde 2019 representa um notável caso de sucesso no sistema partidário português. Não só conseguiu pela primeira vez representação parlamentar para um partido situado no espaço da direita radical (algo inédito em mais de quatro décadas de democracia em Portugal) como, desde que entrou na Assembleia da República, a tendência tem sido de claro crescimento. Embora falhando por margem substancial o objectivo de forçar Marcelo a uma segunda volta, e ficando ligeiramente atrás de Ana Gomes, as eleições presidenciais confirmaram o valor eleitoral de André Ventura, abrindo caminho também para os bons resultados do CH nas autárquicas e, principalmente, nas legislativas de 2022.

O crescimento rápido do CH e a sua afirmação como terceiro partido nacional não podem ser analisados sem ter em conta a crise do PSD e também o alinhamento com as tendências internacionais (e em particular europeias) de consolidação da direita radical (veja-se ainda recentemente o caso das eleições suecas). Mas, ainda assim, a importância pessoal do líder do CH não deve ser desvalorizada, até porque nunca ninguém em Portugal tinha conseguido o que Ventura conseguiu.

Com o PS (compreensivelmente) interessado em bipolarizar o mais possível com o CH e com Augusto Santos Silva a usar a confrontação com André Ventura como instrumento para se tentar posicionar como possível candidato nas próximas presidenciais, as condições deverão continuar a ser favoráveis ao CH. Mas se Ventura é inequivocamente o principal activo do CH, a forma como o partido está estruturado em torno da sua figura e absolutamente dependente do líder limita também seriamente o potencial de crescimento do partido.

