Penálti que dá vitória ao Sporting "é claro", mas vermelho não é bem mostrado. "Imagens que o VAR dá ao árbitro são escassas"

Pedro Henriques não concorda com a expulsão de Rui Costa. "Imagens que o VAR dá são escassas. Falta as do enquadramento com a baliza, que mostram que não há clara oportunidade de golo"