(Em atualização)

Apesar dos pedidos dos sindicatos para que reforçasse a proposta, o Governo mantém a intenção de, em 2022, aumentar os salários da função pública em 0,9% e de subir o salário mínimo (a intenção do Executivo, que será confirmada na terça-feira, na concertação social, será de 705 euros). A Frente Comum acusa o Governo de uma “perfeita surdez” e de não ter “vontade” de resolver problemas.

À saída da reunião desta segunda-feira com a ministra da Administração Pública, o líder da Frente Comum adiantou que o Governo “mantém a postura que tem mantido”. Sebastião Santana diz que o Governo mostra uma “perfeita surdez” ao ignorar as propostas dos sindicatos, que queriam que os aumentos salariais fossem mais longe e permitissem recuperar de vários anos de perda do poder de compra.

O sindicalista considera que o Governo teria possibilidade de ir além, mas “não tem vontade de resolver problema nenhum, nem sequer os que pode resolver”. “Esta reunião foi apenas uma afirmação daquilo que temos vindo a dizer: o Governo convoca as estruturas sindicais para negociar, mas não o faz“, criticou.

Sebastião Santana não afasta a hipótese de uma nova greve, à semelhança da que aconteceu na sexta-feira. “Os trabalhadores da administração pública, perante este tipo de atitudes, saberão continuar a dar resposta a este Governo e ao que se lhe seguir”, após as eleições, referiu.

“Não havendo resposta de um próximo executivo e ainda deste, ponderaremos as medidas que vamos tomar. Com certeza passarão por luta”, acrescentou. A Frente Comum tem exigido aumentos de 90 euros para todos os trabalhadores e um salário mínimo de 850 euros no Estado. Além disso, Sebastião Santana insiste que, entre as medidas que o Governo pode já tomar, estão o combate à precariedade, o redesenho do sistema de avaliação ou a atualização do subsídio de refeição.

Os sindicatos podem ainda pedir uma reunião suplementar, mas a Frente Comum diz que ainda vai avaliar se o vai fazer. “Esta reunião se não tivesse acontecido não se teria perdido grande coisa. (…) Não houve avanço nenhum e de um processo negocial com certeza não se tratou.”

A ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, reúne-se esta segunda-feira com todas as estruturas sindicais da função pública, depois de na quarta-feira, numa primeira ronda negocial pós-chumbo do OE, ter confirmado o aumento de 0,9% para todos os trabalhadores do Estado e uma subida dos salários mais baixos, por via do aumento do ordenado mínimo.

Os sindicatos pediam mais, nomeadamente a correção de “injustiças” — nas palavras de José Abraão, da FESAP —, quanto aos aumentos dos assistentes técnicos e assistentes operacionais. É que, segundo a intenção do Governo, a diferença entre as duas carreiras vai cair de 38 euros para quatro euros com o novo salário mínimo de 705 euros (a intenção atual do Governo).