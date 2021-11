Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fernando Santos admitiu esta quarta-feira que sai do comando técnico da Seleção Nacional se Portugal não se qualificar para o Mundial de 2022, que se realizará no Qatar. “Saio pelo meu próprio pé”, garante, não acreditando, no entanto, nesse cenário. “Isso não vai acontecer.”

“No dia em que não cumpra um objetivo, saio sozinho”, afirma o selecionador, que indica que não falou com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, sobre a sua eventual saída. No entanto, destaca que o assunto entre os dois está clarificado: “Sempre definimos objetivos”.

Além disso, Fernando Santos diz que não vai tão cedo abandonar o futebol e que não está a pensar reformar-se.