Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal perdeu com a Sérvia no Estádio da Luz depois de ter começado a ganhar logo ao segundo minuto, não foi além do segundo lugar do grupo da qualificação para o Mundial do Qatar e terá de ir ao playoff para tentar carimbar uma das três vagas para a zona europeia.

Cristiano Ronaldo ficou para lá de irritado com o golo de Mitrovic, Fernando Santos entrou dentro de campo depois do apito final para tentar consolar os jogadores e os quase 60 mil adeptos que estiveram na Luz acabaram por sair do estádio sem o apuramento e com uma valente desilusão.

Veja na fotogaleria as imagens da desilusão da Seleção Nacional após a derrota com a Sérvia.