(Em Atualização)

A antiga vice presidente da Câmara do Porto já está no tribunal para ser ouvida no âmbito do julgamento do chamado Caso Selminho. Depois de esta quarta-feira terem sido ouvidos no Tribunal Criminal de S. João Novo, no Porto, Azeredo Lopes, antigo chefe de gabinete de Rui Moreira, que em 2013 lhe aconselhou assinar uma procuração para mandatar um advogado com poderes especiais a representar o município, e do próprio advogado, Pedro Neves de Sousa, que jurou nunca ter recebido instruções do autarca no processo Selminho, esta quinta-feira é a vez de Guilhermina Rego ser inquirida. A antiga vice presidente da autarquia assinou em 2014 o acordo com imobiliária da família de Rui Moreira.

Neste terceiro dia do julgamento é também esperada a presença de Raquel Maia, antiga diretora municipal da presidência, que em 2014 aconselhou Rui Moreira a declarar impedimento no processo Selminho. Recorde-se que o autarca do Porto admitiu esta terça-feira ao coletivo de juízes e ao procurador do Ministério Público, Luís Carvalho, ter sido “incauto” ao assinar a procuração forense que dava poderes especiais ao advogado da autarquia para negociar um acordo com a Selminho, referindo ainda que, uma vez declarado impedido, foi Guilhermina Rego a responsável por formalizar esse mesmo acordo.

Rui Moreira está acusado pelo Ministério Público pelo crime de prevaricação, incorrendo ainda a perda de mandato, por alegadamente ter beneficiado a empresa da família, em detrimento do município, num negócio para a construção em terrenos situados na escarpa da Arrábida.