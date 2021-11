Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É no Tribunal Criminal de São João Novo, no Porto, que Rui Moreira começa esta terça-feira a ser julgado no âmbito do Caso Selminho, esclarecendo a sua intervenção num negócio no qual terá beneficiado a imobiliária da família. O presidente da Câmara Municipal do Porto chegou ao local de carro, com um caderno azul na mão e visivelmente descontraído e sorridente. Aos jornalistas, que o esperavam no local, não quis prestar declarações nem confirmar se nesta primeira sessão irá falar.

Rui Moreira tentou entrar no tribunal ainda antes das 9h, mas um funcionário apressou-se a avisá-lo de que faltavam cinco minutos para o estabelecimento abrir, o que obrigou o autarca do Porto a tomar um café num local situado do outro lado da rua, acompanhado pelo seu advogado e assessor, Vasco Ribeiro.

No epicentro do Caso Selminho está a construção num terreno na Escarpa da Arrábida, propriedade adquirida pela imobiliária Selminho, empresa da família de Moreira, em 2001. Durante vários anos, a imobiliária e a Câmara Municipal do Porto travaram uma luta judicial pela capacidade construtiva do terreno em causa, mas a justiça deu sempre razão à autarquia.

O caso começa efetivamente em 2013, quando Rui Moreira toma posse e assina uma procuração para mandatar representantes da autarquia no processo que envolvia a câmara com a empresa da família do autarca. Um ato meramente formal, mas que segundo a análise do Ministério Público contraria os deveres isenção do autarca, que devia ter-se declarado imediatamente impedido por existir conflito de interesses. O Ministério Público alega ainda que o representante do município cumpriu instruções do presidente.

Em 2019, o Supremo Tribunal de Justiça confirmou que parte do terreno adquirido pela Selminho pertence ao município e, um ano depois, o Ministério Público considera que o atual autarca agiu em benefício próprio e da imobiliária da família, da qual também era sócio, prejudicando assim os interesses do município. Rui Moreira está acusado de um crime de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder, e arrisca-se ainda a perder o mandato.