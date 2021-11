A polícia moçambicana baleou um homem de nacionalidade malauiana na posse de dois cornos de rinoceronte, quando tentava fugir com outras cinco pessoas na província de Niassa, no norte do país, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da corporação.

O grupo, localizado a partir de uma denúncia popular, “estava atrás de clientes a quem pudesse vender os cornos” na tarde de quinta-feira, quando se deu o incidente.

Ao aperceber-se da presença das autoridades eles fugiram, disse Alves Mate, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Niassa.

O homem baleado, de 60 anos, tinha “uma mochila contendo os cornos”, avançou a polícia, referindo que um dos integrantes do grupo era o seu filho e que o terá coagido a entrar para o negócio.

“Ele foi baleado na perna esquerda e os restantes conseguiram fugir”, disse o porta-voz da PRM, acrescentando que o homem “continua internado e está fora de perigo”.

A PRM avançou que está em contacto com as autoridades do Malaui visando localizar os cinco foragidos, todos de nacionalidade malauiana.