Israel começou esta terça-feira a vacinar contra a Covid-19 as crianças dos 5 aos 11 anos, quando as novas infeções no país descem, mas as estatísticas mostram que grande parte tem atingido crianças e adolescentes.

As infeções diárias em Israel têm sido relativamente baixas nas últimas semanas, depois de uma quarta vaga da doença no país, mas o Ministério da Saúde diz que quase metade dos casos ativos são crianças dos 5 aos 11 anos.

As autoridades esperam por isso que a nova campanha de vacinação ajude a baixar os números e a evitar uma nova vaga.

O primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, acompanhou no momento da vacinação o seu filho David, de 9 anos, para tentar incentivar os pais a vacinarem os seus filhos, mas os meios de comunicação israelitas relataram uma baixa procura neste primeiro dia.

O primeiro-ministro exortou todas as crianças elegíveis a vacinarem-se, afirmando que isso “protege os filhos e também os pais”.

Israel, que tem uma população de mais de nove milhões de habitantes, teve mais de 1,3 milhões de infeções desde o início da pandemia e mais de 8.100 mortes.

A Covid-19 já provocou pelo menos 5.156.563 mortes em todo o mundo, entre mais de 257,51 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.