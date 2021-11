Israel fecha fronteiras e proíbe todos os estrangeiros de entrar para controlar variante Ómicron

Em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou este sábado que “há casos em investigação”, referentes a pessoas que regressaram do sul de África, mas ainda não são casos suspeitos.

A variante Ómicron, inicialmente detetada no Botswana e com grande disseminação na África do Sul, está a preocupar a comunidade científica devido ao elevado número de mutações — e à possibilidade de escapar à vacina.