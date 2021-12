Caravana de veículos invade prisão mexicana e liberta nove "gangsters"

Uma caravana de veículos invadiu uma prisão na cidade de Tula (México) e libertou nove prisioneiros, no que se pensa ser uma operação realizada por um gangue mexicano. Um dos prisioneiros que conseguiram fugir será o líder de um grupo suspeito de roubo de gasolina e venda em bombas de combustível no estado de Hidalgo.

Os veículos utilizados tinham sido blindados, de forma artesanal, num plano que implicou que outros carros tenham sido incendiados como manobra de diversão. Segundo as autoridades do estado mexicano de Hidalgo, um guarda prisional e um polícia ficaram feridos em consequência deste ataque realizado esta quarta-feira, dia 1 de dezembro.

Um grupo armado invadiu a prisão com vários veículos, e é importante notar que dois outros veículos estavam em chamas como parte da operação do grupo criminoso, servindo de distração”, explicou o secretário do Interior do estado de Hidalgo, segundo a Associated Press.