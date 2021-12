O Presidente norte-americano, Joe Biden, “fez saber” a Vladimir Putin, em conferência virtual entre os dois líderes, que a Rússia arrisca “fortes sanções, incluindo económicas” em caso de escalada militar na Ucrânia, indicou esta terça-feira a Casa Branca.

Biden exprimiu “a profunda preocupação” dos Estados Unidos e dos seus aliados face ao aumento de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, prosseguiu a Casa Branca, antes de precisar que os dois chefes de Estado também abordaram a cibersegurança e o seu “trabalho comum sobre assuntos regionais como o Irão”.

Ainda segundo a Casa Branca, Biden reiterou o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia e apelou à diminuição das tensões e ao “regresso à diplomacia”.

Após uma conversa que se prolongou por cerca de duas horas, os dois Presidentes “encarregaram as suas equipas de darem seguimento” aos temas abordados, e os Estados Unidos planeiam efetuá-lo “de forma coordenada com os seus aliados e parceiros”, em particular na Europa, prossegue o comunicado.