O lusodescendente Devin Nunes vai ser o presidente executivo da nova empresa de comunicação do ex-presidente norte-americano Donald Trump, anunciou a empresa na segunda-feira.

Neto de emigrantes açorianos fixados na Califórnia, Devin Nunes foi eleito pela primeira vez para o Congresso dos EUA em 2003 e, desde então, tem representado o Partido Republicano na Câmara dos Representantes.

Devin Nunes tornou-se, também, um dos maiores aliados de Donald Trump durante o seu mandato na Casa Branca. Fez parte da equipa de transição de Trump, liderou a investigação à influência russa nas eleições norte-americanas e, durante quatro anos, presidiu à comissão do Congresso responsável pela supervisão dos serviços de informações dos EUA — tudo assuntos sobre os quais falou numa longa entrevista ao Observador em 2017.

Agora, ao fim de quase duas décadas na política, o neto de agricultores portugueses vai deixar o Congresso para liderar a empresa na qual Donald Trump pretende criar meios de comunicação e redes sociais ao seu estilo.

“O congressista Devin Nunes é um lutador e um líder. Ele vai ser um excelente CEO”, disse Donald Trump no comunicado emitido pela TMTG — sigla inglesa para Trump Media and Technology Group. “O Devin compreende que temos de impedir que os media liberais e as grandes empresas tecnológicas destruam as liberdades que tornam a América grande.”

“A América está pronta para a TRUTH Social e para o fim da censura e da discriminação política“, diz ainda Donald Trump, apontando já o nome da futura rede social que o ex-presidente norte-americano pretende fundar.

Depois de perder as eleições de 2020 para Joe Biden, Donald Trump prometeu não desaparecer do espaço público. Banido das redes sociais na sequência do ataque de janeiro deste ano ao Capitólio e da propagação de desinformação em torno das eleições, o ex-presidente norte-americano anunciou em outubro a criação da sua própria rede social para contornar os meios tradicionais.

A criação da nova empresa de Donald Trump e a sua fusão com a Digital World Acquisition Corporation está atualmente a ser alvo de uma investigação por parte das entidades reguladoras financeiras dos EUA.