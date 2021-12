Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os centros de vacinação contra a Covid-19 vão estar encerrados durante o período de Natal e do Ano Novo, mais concretamente nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro, bem como no dia 1 de janeiro, informou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em nota, a DGS esclareceu ainda que esta quinta-feira, dia 23 dezembro, os centros de vacinação estarão dedicados, exclusivamente, ao regime Casa Aberta para pessoas com 65 ou mais anos.

Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministro extraordinário, António Costa justificou o encerramento dos centros de vacinação por os profissionais de saúde estarem “muito cansados e exauridos”, merecendo passar o Natal com a família. “Têm de ter direito a descansar”, afirmou, acrescentando que “também precisam de ter direito ao Natal e Passagem de Ano”.

Em declarações à rádio Observador, Diogo Urjais, Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, já tinha adiantado que estava previsto que “os centros de vacinação contra a Covid-19 fechariam de 23 a 26 de dezembro”, ainda que “alguns” planeiem “manter a atividade no dia 23”.

Esta terça-feira, o jornal Inevitável noticiava que “há centros de vacinação a fechar oito e nove dias no Natal e no Ano Novo” e que o ritmo de vacinação contra a Covid-19 vai “abrandar até ao final do ano”.