“Está previsto que os Centros de Vacinação contra a Covid-19 fechem de 23 a 26 de dezembro”, ainda que “alguns” planeiem “manter a atividade no dia 23”.

A informação foi confirmada à Rádio Observador por Diogo Urjais, presidente da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar, que detalha assim que neste período de Natal boa parte dos centros de vacinação do país estará encerrada durante quatro dias.

Esta terça-feira, o jornal Inevitável noticiava que “há centros de vacinação a fechar oito e nove dias no Natal e no Ano Novo” e que o ritmo de vacinação contra a Covid-19 vai “abrandar até ao final do ano”. Eram ainda dados exemplos de centros de vacinação que vão estar fechados entre esta quinta-feira, dia 23, e domingo, dia 26 (inclusive), e que estarão fechados mais “quatro dias” na “próxima semana”: os centros de vacinação de Cascais e de Monte Abraão.

O Observador está a tentar confirmar o número de dias de encerramento dos centros de vacinação do país no Ano Novo. Porém, através das redes sociais, a Câmara Municipal de Cascais já confirmou também oficialmente que “os Centros de Vacinação do Estoril e S. Domingos de Rana vão estar encerrados de 23 a 26 de dezembro”. A autarquia refere ainda que o encerramento deve-se a “indicações das autoridades de saúde”.

No último “relatório de vacinação diário” divulgado pela DGS, esta segunda-feira, as autoridades de saúde portuguesas avançavam que mais de 8.6 milhões de pessoas têm vacinação completa no país (mais concretamente, 8 651 327). Porém, até ao momento foram administradas apenas 2.3 milhões de doses de reforço (2 325 024).

Fazendo uma comparação com a anterior atualização dos dados de vacinação em Portugal (com o anterior relatório de vacinação da DGS), verificava-se um aumento significativo do número de doses de vacinas administradas a crianças — mais 51.564 — mas um aumento ténuo do número de doses de reforço de vacinas contra a Covid-19 administradas a adultos: mais 529.