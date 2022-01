Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O líder socialista apresentou esta segunda-feira as linhas do programa com que o PS concorre a eleições. No Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, António Costa começou logo pela necessidade de garantir a “governabilidade”, a “estabilidade” e a “previsibilidade” nas próximas eleições, assinalando como “fundamental que haja uma maioria”. De seguida, o socialista sublinhou que em primeiro lugar o PS propõe-se “executar integralmente todas as medidas de apoio às famílias e às empresas que a coligação negativa de todos os partidos impediu que fossem aprovadas”.

A sessão começou atrasada, com os presentes a terem de realizar teste à Covid-19 à entrada do Capitólio, o que levou a um tempo de espera. António Costa tomou o púlpito precisamente pela responsabilização da “coligação negativa” pela crise política, apontando uma a uma as medidas que foram chumbadas no Orçamento do Estado para 2022. Entre elas inclui-se a trajetória de subida do salário mínimo nacional que Costa propõe que chegue a 2026 nos 900 euros.

O líder do PS falou ainda nas necessidades do país e disse que para lhes responder país “não pode andar de crise em crise e a viver de governos provisórios de dois anos”. E sublinhou que a sua proposta é para quatro anos e lembra que “já se sabe” que o PS não conseguirá aprová-la com mais ninguém. “Sem uma maioria do PS estas alterações não podem passar na Assembleia da República”, afirma recusando que o país tenha de “andar de instabilidade em instabilidade”.

A sessão começou com uma intervenção do diretor do gabinete de estudos do PS, Porfírio Silva que foi um dos elementos que esteve a recolher os contributos para a proposta eleitoral do partido, bem como de Mariana Vieira da Silva que disse que esta é uma “atualização” do programa de 2019. A candidata a deputada (e atual ministra da Presidência) fez o resumo das principais medidas socialistas.

O PS chegou a ter previsto apresentar apenas um manifesto eleitoral, já que o programa eleitoral que apresentou em 2019 — depois convertido em Programa de Governo — foi interrompido a meio. Era para o período que ia até 2023, mas o chumbo do Orçamento do Estado para este ano precipitou eleições legislativas que foram marcadas para o dia 30 de janeiro. O programa completo ainda está por divulgar — o que só deverá acontecer na próxima quarta-feira — e por agora conhecem-se apenas as linhas gerais e a lista das 12 principais prioridades:

1. Convergir entre 2021 e 2026. Crescer por ano em média 0,5 p.p. acima da média da UE27 e 1 p.p. acima da média da zona euro;

2. Manter as contas públicas certas. Reduzir, no mínimo, até 2026, o peso da dívida pública no PIB para valores inferiores a 110%;

3. Alterar o regime de recrutamento, introduzindo fatores de estabilidade reforçada no acesso à carreira de professor;

4. Prosseguir o trabalho de revisão e generalização do modelo das unidades de saúde familiar, garantindo que elas cobrem 80% da população na próxima legislatura;

5. Garantir a visitação domiciliária pelos cuidados de saúde primários dos residentes em estruturas para idosos;

6. Aumentar, até 2026, para 80% o peso das energias renováveis na produção de eletricidade, antecipando em 4 anos a meta estabelecida;

7. Creches gratuitas, de forma progressiva, até 2024;

8. Aprovar as alterações legislativas para a Agenda do Trabalho Digno na AR até julho;

9. Discutir novas formas de equilíbrio dos tempos de trabalho, incluindo a ponderação de aplicabilidade em diferentes setores das semanas de quatro dias ;

10. Aumentar até 2026 o peso das remunerações no PIB em 3 pontos percentuais para atingir o valor médio da União Europeia – aumentar o rendimento médio por trabalhador em 20% entre 2022 e 2026;

11. Apoiar, até 2026, 30 mil jovens em cursos profissionais nas áreas emergentes e na formação superior nas áreas STEAM (Ciências, Tecnologias, Engenharias, Artes e Matemática);

12. Aumentar em 25% face a 2017 o número de empresas nacionais exportadoras para atingir um volume de exportações equivalente a 53% do PIB em 203.