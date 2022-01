Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante os últimos meses, o Hospital de Santa Maria (e o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, CHULN) tem recebido os doentes Covid-19 da região de Lisboa em situação mais grave, segundo fonte oficial do CHULN ao Observador. Nestes casos mais graves, 70 a 80% correspondem a doentes não vacinados, acrescenta a mesma fonte.

Esta terça-feira, 4 de janeiro, o CHULN tinha oito doentes Covid-19 internados nas unidades de cuidados intensivos — dentro da média de 8-10 que tem mantido nos últimos meses —, de um total de 46 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), de acordo com os dados disponibilizados pela Administração Regional de Saúde da região (ARS-LVT).

Entre os doentes graves também se encontram alguns vacinados, nomeadamente pessoas cuja doença de base compromete o sistema imunitário (imunodeprimidos). Fonte do hospital destaca ainda que mais de metade dos doentes em UCI têm menos de 60 anos.

Total de internamentos

em enfermaria (LVT) Total de internamentos

em UCI (LVT) 29/dez 350 43 30/dez 397 44 31/dez 387 46 01/jan 406 47 02/jan 427 47 03/jan 473 47 04/jan 513 46

Além dos oito doentes em UCI, o CHULN tem ainda 59 doentes infetados com coronavírus em enfermaria, dos quais 61% têm mais de 60 ou mais anos — quase metade deles (29% dos internados) com 80 anos ou mais. Os doentes com 50-59 anos representam 17% dos internados em enfermaria.

Fonte oficial do centro hospitalar destaca que, muitos dos doentes positivos para o SARS-CoV-2 não estão hospitalizados por causa da Covid-19, mas devido a doenças prévias.

Um terço dos doentes Covid-19 no Hospital de Leiria sem vacinação completa

O Centro Hospitalar de Leiria tinha, esta terça-feira ao final da tarde, 31 doentes Covid-19 internados em enfermaria, quatro nos cuidados intermédios e um no serviço de Medicina Intensiva, segundo fonte oficial do hospital.

Oito dos doentes em enfermaria, assim como os que estão nos cuidados intermédios e Medicina Intensiva não têm a vacinação completa — num total de 36% dos doentes Covid-19 internados.

Fonte do hospital acrescenta ainda que há duas puérperas (mães com partos recentes) infetadas e que se encontram na área de recobro Covid-19 no Bloco de Partos.