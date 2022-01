A marcação da toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 está disponível, desde esta segunda-feira, para pessoas com 45 ou mais anos no portal de autoagendamento da Direção-Geral da Saúde.

No domingo, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou que esta semana seriam abertas as marcações online para esta faixa etária.

Além de permitir a marcação dos maiores de 45 anos, o portal do autoagendamento está aberto para pessoas com 60 ou mais anos que pretendam tomar a dose de reforço contra a Covid-19 e vacina da gripe e para pessoas com 30 anos que receberam a vacina Janssen há mais de 90 dias.

A Covid-19 provocou 5.486.519 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.133 pessoas e foram contabilizados 1.660.058 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, em novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.