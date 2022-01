Casal espanhol vive aterrorizado por um ex-espião da KGB

O “amigo” de Putin sabia como causar uma boa primeira impressão, quando a 7 de janeiro de 2021 alugou o quarto na casa do casal espanhol por 10 dias. Era cordial e, pormenoriza o El País, utilizava emojis carinhosos nas mensagens do WhatsApp. Falava fluentemente espanhol, mas a pronúncia dos “r’s” denunciava a origem russa. Quando o casal já reformado escreveu o nome de Felipe Turover no Google, descobriram que se tratava de um antigo espião da KGB.

Turover assegurou-lhes que as mais de 4.000 entradas que apareciam no Google eram de uma época passada e distante. Além disso, o casal acreditava que ele “era um bom homem, que contribuiu para desmascarar a corrupção”, justifica María.

A justiça espanhola não pode fazer nada, mas a Guarda Civil garantiu que não esta não é a primeira vez que Turover prolonga uma estadia em casa de outras pessoas.