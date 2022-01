Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Armando Gama morreu esta segunda-feira aos 67 anos, anunciou Herman José na sua página da rede social Facebook. O Observador confirmou que o músico foi vítima de cancro e que estava internado no IPO de Lisboa.

“O querido Armando Gama mudou-se esta noite para palcos mais celestiais”, escreveu o apresentador e comediante, partilhando aquela que foi a última atuação do cantor e compositor na televisão portuguesa, no programa “Cá Por Casa”, da RTP1.

Armando Gama nasceu a 1 de abril de 1954, em Luanda, Angola. O interesse pela música surgiu ainda na infância, quando iniciou os estudos de acordeão e guitarra e, mais tarde, piano. Criou a primeira banda, os LoveBirds, em 1970, e nas décadas seguintes esteve envolvido em muitos outros projetos musicais. Foi, no entanto, em nome próprio que venceu o Festival da Canção em 1983, com o tema “Esta Balada Que Te Dou”.

Foi durante os ensaios do Festival da Canção que Armando Gama conheceu a apresentadora da RTP Valentina Torres, com quem casou ao fim de seis meses e com quem formou um duo musical ainda nos anos 80. O casal participou na canção “Mãe Querida, Mãe Querida”, que juntou vários nomes grandes da música popular portuguesa dos anos 90.