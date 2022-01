Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Stephen G. Breyer, um dos três juízes da ala liberal do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, vai reformar-se, avançam os meios de comunicação norte-americanos. Breyer, de 83 anos, ocupava o cargo há 27 anos.

Nomeado para o Supremo Tribunal em 1994, durante a presidência de Bill Clinton, Breyer, um liberal moderado e um dos principais opositores da pena de morte dentro do tribunal, trabalhou para construir um consenso dentro do organismo e proteger a sua numa altura em que se virou mais à direita, lembra o The New York Times.

A saída do magistrado deverá ser comunicada oficialmente pela Casa Branca esta quinta-feira, refere o mesmo jornal, que cita fonte próxima do processo. Questionado sobre as notícias, Joe Biden recusou-se a comentar, afirmando que não houve um anúncio da parte do juiz e que, caso se confirme a sua saída, terá todo o gosto em discutir o assunto mais tarde.

A reforma de Breyer dará a Biden a oportunidade de nomear pela primeira vez um membro do Supremo, uma ocasião rara, já que o cargo de juiz do Supremo é quase vitalício. A última vez que um lugar ficou vago foi em 2020, após a morte de Ruth Bader Ginsburg, que integrava o tribunal desde 1993. A juíza tinha 87 anos.

Biden poderá assim cumprir a promessa que fez durante a campanha eleitoral, de que escolheria uma mulher negra para o cargo. Patty Murray, do Partido Democrata, fez questão de a recordar em comunicado, mostrando-se disponível para “agir o mais rapidamente possível para que se considere e confirme uma nomeada altamente qualificada” para o lugar de Breyer, “que quebre barreiras e faça história como a primeira mulher negra no Supremo Tribunal”.