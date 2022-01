Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma empresa colocou um anúncio de emprego na internet, onde procurava explicitamente uma rececionista com menos de 30 anos, pedindo às candidatas que incluíssem uma foto delas em fato de banho. O ministério do Trabalho italiano já abriu uma investigação ao caso, avança o La Repubblica.

Além destas caraterísticas obrigatórias, o anúncio – que oferecia 500 euros por mês como salário — estipulava ainda que era necessário falar fluentemente inglês, ter carro próprio e ser “uma personagem ensolarada com uma aparência atrativa”.

“Pedimos que enviem uma foto de fato de banho ou semelhante”. Foi esta a frase incriminatória, que acabou por ser removida aquando da republicação do anúncio. Porém, apagar o anúncio original não impediu que um screenshot fosse amplamente partilhado pelas redes sociais, provocando indignação entre os cibernautas e políticos.

Oltre alla paga da fame, meno di 5 euro per ora, chiedono una foto in costume da bagno per fare la receptionist.

Che gente di merda. pic.twitter.com/lsiFXaqVYI — Il Serpe loco™ (@sempreciro) January 26, 2022

“Eles querem uma foto de fato de banho? Que anúncio absurdo”, considerou Chiara Marciani, vereadora do Trabalho de Nápoles. “É um escândalo, e por vários motivos – a começar pela procura de uma mulher com menos de 30 anos e um salário absurdamente inadequado para o compromisso e para as tarefas que o trabalho exige”, reiterou ao mesmo jornal.

Já a empresa defende-se, admitindo que o pedido da foto em fato de banho era “inapropriado”. Garantiu ainda que foi o resultado de uma “mera distração” do “trabalhador inexperiente” que fez o anúncio sem ainda compreender a política de igualdade de género que os rege.

“O problema do sexismo persiste”, prosseguiu Marciani: “Há tantas questões [sobre igualdade de género] que precisam de ser abordadas, especialmente numa cidade como Nápoles, que tem uma taxa muito baixa de mulheres empregadas”.