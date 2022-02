Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia 2 de fevereiro, é celebrado na América do Norte o Dia da Marmota (Groundhog Day), mas poder-se-á dizer que é um dia composto por três M’s: marmota, morte e mistério.

A celebração anual tem como tradição principal a premonição de várias marmotas — muitas cidades têm uma mascote de estimação — em relação à duração do inverno. Se os roedores saírem da toca e permanecerem no exterior, o tempo primaveril está para breve. Se, por outro lado, as marmotas decidirem voltar para dentro da toca, serão expectáveis mais seis semanas de tempo invernal.

Vários são contudo, os casos de marmotas que, ou se alega que vivem dezenas de anos — embora a esperança média de vida de uma marmota seja de seis a oito anos — ou tiveram as suas mortes encobertas pelas cidades onde são figuras de destaque.

Em Wiarton, uma vila do Canadá, a marmota albina Willie terá morrido há mais de um ano, embora a sua morte tenha sido escondida dos habitantes da vila. No Dia da Marmota de 2021, celebrado, segundo o The Guardian, em regime online devido à pandemia da Covid-19, Willie não apareceu para a sua típica premonição de inverno. O roedor morreu em consequência de um abcesso num dente.

Mais uma morte a juntar-se às várias marmotas que descansam de vez num buraco debaixo da terra. No domingo, a cidade de Miltown, em Nova Jersey, anunciou a morte da sua mascote vidente. Já em 2014, o mayor da cidade de Nova Iorque, Bill de Blasio, deixou cair Chuck, a marmota de Staten Island, durante a celebração do Dia da Marmota. Chuck acabaria por morrer mais tarde em consequência da queda.

Em Wiarton, contudo, (outro) Willie, o primeiro de seu nome, tinha já sido apanhado numa mentira em relação ao seu estado de saúde. O roedor, que alegadamente viveu durante 22 anos — a esperança de vida de uma marmota ronda as seis a oito primaveras — morreu 48 horas antes do Dia da Marmota de 1999.

No funeral, de caixão aberto, a marmota apresentada era na verdade um outro roedor que já tinha sido empalhado. “O cheiro de de uma marmota morta é algo do qual as pessoas não se querem aproximar”, explicou na altura o tratador de Willie à imprensa canadiana. Quando um Willie morre, dado tratar-se de uma marmota albina, a vila tem de procurar meticulosamente por um roedor branco para suceder como mascote.

Já Phil, a marmota mais conhecida, popularizada pelo filme Groundhog Day (em inglês, Dia da Marmota), tem pelo menos 136 anos — ou isso ou é na verdade a idade combinada de todos os Phils que já previram o tempo.

A mascote de Punxsutawney continua jovem , segundo o site do evento, em função de uma poção da juventude eterna, que lhe é dada no verão de modo a aumentar a sua esperança média de vida em mais sete anos.