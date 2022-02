Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Voltamos à saga do milionário checo Radim Passer, que decidiu somar aos seus êxitos empresariais o estatuto do homem mais rápido do mundo numa via pública, ao atingir 414 km/h no seu Bugatti Chiron. De recordar que um Chiron, na versão Sport, nas mãos de um piloto profissional e numa pista própria para o efeito, já atingiu 490,48 km/h. Mas esse registo foi alcançado sem arriscar a vida e a propriedade dos restantes automobilistas…

O vídeo de Passer tornou-se viral. Porém, o sucesso foi de pouca dura. Rodar a 414 km/h em estrada aberta, conforme a indicação do velocímetro, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais, mas atraiu também a atenção da polícia e dos políticos alemães, aparentemente pouco interessados em que qualquer condutor utilize as auto-estradas locais, nos troços sem limite de velocidade, para brilhar na Internet.

Primeiro, foram os políticos a recordar que apesar de as autobahnen não terem imposto um limite de velocidade, em algumas zonas, isso não quer dizer que se possa circular a mais de 400 km/h, ou a qualquer outra velocidade que possa colocar em risco os outros automobilistas que ali circulam no momento. Esta forma de actuar cai dentro dos limites de condução perigosa, o que é punido pela lei de praticamente todos os países, Alemanha incluída. Pelo que foi exactamente este o argumento utilizado para processar o milionário checo.

Depois dos políticos abrirem o caminho, a polícia enviou as informações contra Passer para o procurador do Estado, que irá processar o checo. De acordo com o jornal britânico The Sun, o “às do volante” arrisca agora voltar a ver a sua popularidade disparar. Desta vez, por incorrer numa pena de prisão de dois anos, o recorde de uma condenação por condução perigosa. Ou seja, o checo poderá vir a ser castigado por exceder a velocidade numa autobahn sem limite de… velocidade.