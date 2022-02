Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A nação de Tonga, que foi afetada no mês passado por uma erupção vulcânica e um tsunami, vai entrar em confinamento depois de reportar dois casos positivos de Covid-19. Ao longo da pandemia, o país apenas tinha registado um caso positivo em outubro.

O coronavírus foi detetado em dois trabalhadores portuários, que têm estado na linha da frente na receção de ajuda humanitária por parte de países como a Austrália, Nova Zelândia, Japão e China, desde que um tsunami devastou a nação insular do Pacífico no dia 15 de janeiro. Os casos foram descobertos depois da realização de testes de rotina a 50 trabalhadores portuários, conta a Sky News.

As autoridades de Tonga têm exigido a entrega de bens essenciais provenientes destes países através de um regime de “zero contacto”, com receio de que a Covid-19 pudesse ser reintroduzida no país.

Dois aviões, um do Japão e outro da Austrália, tinham já confirmado casos positivos nos seus tripulantes, tendo o avião da Austrália regressado ao país de origem sem prestar auxílio a Tonga.

Um navio da Austrália, HMAS Adelaide, teve de passar vários dias em alto mar depois de se terem confirmado 20 casos entre os membros da embarcação. O governo de Tonga, de acordo com a BBC, encontra-se a investigar os dois novos casos, mas reforçou que não existe qualquer prova de que os dois casos estejam ligados ao surto do HMAS Adelaide.

Segundo o responsável pelas operações em Tonga da Força de Defesa Australiana, os dois trabalhadores portuários tinham estado destacados para uma área do porto diferente daquela onde atracou o navio.

Descarregámos [os pacote de ajuda humanitária] de modo ‘livre de Covid’, sem contacto, em linha com medidas estabelecidas com as autoridades de Tonga”, afirmou o Tenente General Greg Bilton.

Segundo o primeiro-ministro de Tonga, Siaosi Sovaleni, citado pelo The Guardian, o confinamento tem a duração de dois dias, com a possibilidade de ser renovado, e teve início na tarde desta quarta-feira (manhã de quarta em Portugal). Todos os cidadãos são obrigados a permanecer em casa, com exceção da utilização ou desempenho de funções em serviços considerados essenciais.

O mais importante agora é abrandar e travar aqueles que estão infetados”, explicou o primeiro-ministro de Tonga, citado pela BBC. “Nenhum barco poderá ir de uma ilha para outra, e não haverão mais voos domésticos.”

O único caso reportado em outubro foi importado, quando um missionário que regressava a Tonga de África, depois de ter passado pela Nova Zelândia, testou positivo. O país entrou em confinamento na altura, não tendo mais nenhum caso sido reportado.

Com apenas 35% da população com o esquema primário de vacinação completo, o susto de uma situação de crise sanitária no país levou a que quatro dias depois este número tivesse subido para 61%. Quem chegue ao país do Pacífico precisa no entanto de realizar uma quarentena de três semanas.

Em 2020, Tonga encerrou as suas fronteiras de modo a que a Covid-19 não se propagasse por entre a população do país do Pacífico.