Durante os últimos dois anos, sempre que falávamos de saúde pensávamos, quase instintivamente, na Covid-19. Contudo, existem várias patologias que não ficaram esquecidas, entre elas, o cancro.

É por isso que nesta sexta-feira, 4 de fevereiro, em que se assinala o Dia Mundial do Cancro, organizaremos a partir das 14h30 e em parceria com a Bayer, a conversa Oncology Inspired. A conversa contará com quatro especialistas da área da oncologia: Gabriela Sousa, Diretora de Serviço de Oncologia do IPO Coimbra, Miguel Ramos, Presidente da Associação Portuguesa de Urologia, Júlio Oliveira, Oncologista no IPO Porto e Monick Leal, Coordenadora do Departamento de Apoio ao Doente e Coordenadora das Unidades de Psico-Oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro Núcleo Regional do Norte.

Ao longo da conversa, os especialistas abordarão várias temáticas relacionadas com o cancro. Desde a importância do acesso a rastreios para prevenir o avanço das patologias ao impacto da pandemia da Covid-19. Falarão ainda sobre o que poderemos esperar do futuro da investigação oncológica.

Junte-se a nós.

Esta é uma iniciativa do Observador com a Bayer