O Palácio de Buckingham já lançou o retrato oficial do Jubileu de Platina, que assinala os 70 anos da ascensão ao trono da monarca mais antiga do país. Tirada no salão de Sandringham, a fotografia está carregada de símbolos. Há homenagens aos pais e demonstrações do trabalho diário da rainha que veste um vestido verde lima da britânica Angela Kelly.

Sorridente, Isabel II surge com a imagem do pai, Jorge VI, em pano de fundo, cuja morte impulsionou a coroação e, consequentemente, o jubileu que se celebra este domingo. “É um dia em que, mesmo depois de 70 anos, ainda me lembro tanto da morte de meu pai… quanto do início do meu reinado”, fez questão de sublinhar na mensagem em que também dissipou as dúvidas em relação ao título a atribuir à nora e duquesa da Cornualha, Camilla, que deverá ser rainha consorte quando o príncipe Carlos suceder a mãe.

Sentada na mesa de trabalho, com a famosa caixa vermelha de correspondência e documentos à frente, a rainha tem ao peito duas pregadeiras de diamantes em forma de folhas de hera que lhe foram oferecidas pela rainha mãe no seu aniversário de 21 anos, em abril de 1944.

Além deste retrato, o palácio também partilhou outras quarto fotografias da monarca, sempre a trabalhar. Nos Instagram, a Casa Real recorda que as caixas vermelhas que surgem em todas as imagens “contêm documentos que atualizam Sua Majestade sobre eventos no Parlamento, bem como sobre assuntos do ultramar e da Commonwealth, e documentos do Estado que requerem a sua assinatura e o seu consentimento real”.

Quando soube da morte do pai, em 1953, a então princesa Isabel estava no Quénia, com o marido, numa digressão oficial pelos países da Commonwealth. Obrigada a uma viagem de urgência, foi coroada rainha no dia seguinte. Este ano, além de se tornar na primeira monarca britânica a celebrar 70 anos à frente da Casa Real, Isabel II vai enfrentar o ano de comemorações na condição de viúva, depois da morte do príncipe Filipe, no ano passado.