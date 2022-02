Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

60 segundos. Um minuto. Neste tempo, o que faria? Na Roménia, mais concretamente na fábrica de Pitesti, em Mioveni, a 200 km de Bucareste, a pergunta não deixa grande margem para dúvidas: desde 2010, é daí que saem os Duster para todo o mundo, ao ritmo de uma unidade a cada 63 segundos. São nem mais nem menos que 1000 Duster por dia, segundo a marca do Grupo Renault, que se orgulha de assinalar 2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Sendo que, neste caso, o planisfério comercial assinala quase 60 países.

Já na sua segunda geração, introduzida em 2017, o SUV que se veio impor pelo essencial a um preço acessível tem na França, na Itália, na Alemanha, na Turquia e em Espanha os seus cinco maiores mercados. Só este conjunto absorveu mais de 1,2 milhões de Duster, ou seja, 60% do total de matrículas.

Tudo começou assim, com o Dacia Duster Concept, apresentado no Salão de Genebra em 2009 6 fotos

A propósito disso, a marca partilhou algumas curiosidades, como o facto de os compradores franceses, italianos, alemães, turcos e espanhóis terem em comum, para além do SUV romeno, o gosto por praticar actividades ao ar livre. Diz ainda a Dacia que, nesses mercados, a maioria dos clientes vive em zonas rurais (44%), com a segunda maior fatia a corresponder a pequenas cidades (30%). Sem surpresas, 56% admitiram que o preço foi o que mais pesou na decisão de compra e… só 16% terão sido atraídos pela fiabilidade do produto. Mais singular é o facto de o Reino Unido ser o país onde as mulheres mais compram o Duster, ao passo que os turcos se destacam como os clientes mais jovens, com uma média de idades na casa dos 42 anos.

Na sua terra-natal, o Duster tem sido veículo para toda a obra, servindo desde as forças policiais às equipas de socorro (como ambulância), passando ainda pelos militares, empresas e agências governamentais – o que espelha bem um quase “culto” deste pequeno SUV que não nega desafios mais radicais. Tanto que ora pode ser equipado com rodas de lagartas, ora se adapta às exigências de Sua Santidade e passa a ser o Papamóvel.

Recorde abaixo algumas das imagens mais marcantes dessa versatilidade que contribuiu, em muito, para associar ao Duster mais um carácter ousado do que propriamente o rótulo de “carro baratinho”. E isso fará toda a diferença, na perspectiva do consumidor, como o prova o redondo número de 2 milhões de unidades entregues a clientes.