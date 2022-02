Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As sessões da instrução do megaprocesso BES/GES que eram para começar esta segunda-feira foram adiadas e começam só a 29 de março, apurou o Observador.

O juiz Ivo Rosa ia começar esta segunda-feira a ouvir um dos 124 assistentes do megaprocesso BES/GES na chamada fase de instrução do caso, em que lhe cabe confirmar ou não a acusação do Ministério Público. Esta não é uma fase “faz de conta”, como já advertiu o próprio magistrado no despacho de abertura de instrução do caso, cujas sessões estão previstas para a última semana dos próximos meses. O processo que tem é o “maior e mais complexo alguma vez colocado perante os tribunais portugueses”, nas palavras de Ivo Rosa.

O caso esteve seis anos em investigação e resultou num despacho de acusação assinado por sete procuradores. A defesa teve depois 14 meses para requerer a fase de instrução, uma fase facultativa mas que permite aos arguidos que a sua acusação seja apreciada por um juiz antes de chegar a julgamento. Podendo mesmo ver a acusação ser arquivada.

Na tentativa de tornar a instrução o mais célere possível, o juiz Ivo Rosa estabeleceu algumas regras. Restringiu o número de advogados presentes na sala, uma vez que só dos assistentes são mais de uma centena, e delineou um plano de sessões que deverão acontecer ao longo da última semana de cada mês. O plano foi ainda traçado quando o Tribunal Central de Instrução Criminal se encontrava ainda na Rua Gomes Freire, agora no Campus de Justiça teve que ser ajustado por causa da disponibilidade da única sala com maior dimensão, localizada no rés-do-chão do edifício A.

A primeira sessão da instrução do megaprocesso BES/GES, prevista para esta segunda-feira e adiada para 29 de março, começará assim com a audição de Manuel Jesus Oliveira e Irene Simões Oliveira serão os primeiros dos 124 assistentes do processo a falar (eram 123, mas Ivo Rosa autorizou mais um há uma semana). Seguem-se depois os depoimentos de quatro testemunhas, com uma previsão de meia hora para cada uma delas.