Na noite do passado domingo, 27 de fevereiro, chegava uma notícia alarmante para as forças ucranianas: uma longa coluna militar russa estaria a encaminhar-se para Kiev e estaria já a cerca de 65 quilómetros de distância da capital da Ucrânia. Pela magnitude e dimensão das tropas presentes, tudo indicava que a coluna militar poderia fazer a diferença nos combates terrestres nas imediações de Kiev.

Um pouco mais de três dias depois, esta quinta-feira de manhã, chegou uma notícia mais animadora: de acordo com os Serviços Secretos britânicos, afinal esta coluna militar russa não estará a conseguir fazer avanços consideráveis.

Passadas mais de 72 horas, esta coluna militar não terá conseguido avançar mais de 35 quilómetros e estará ainda “a mais de 30 quilómetros do centro” de Kiev. A informação é avançada pelos Serviços Secretos britânicos, em atualização partilhada pelo ministério da Defesa do Reino Unido.

Segundo os Serviços Secretos do Reino Unido, o avanço da coluna militar foi “atrasado pela resistência firme das forças ucranianas”, por “avarias mecânicas” e pelo congestionamento das estradas.

Há pouco mais de 24 horas, já uma “alta patente das forças de Defesa dos EUA” (que não se quis identificar) adiantara, citada pela Agência Reuters, que a coluna militar russa que se estaria a dirigir para Kiev parara e deixara de avançar.

O motivo apontado por esta fonte era dificuldades sentidas pelas forças russas relativamente a “desafios logísticos básicos”, que incluíam escassez de alimentos e combustível e pouca confiança dos elementos de combate russos.

Também a jornalista da CNN especializada na área de Defesa nacional dos EUA, Natasha Bertrand, avançara a mesma informação esta quarta-feira, citando um “oficial sénior de Defesa” dos EUA que terá afirmado: “Não estão avançar a velocidade alguma que leve alguém a acreditar que resolveram os problemas que tinham. Portanto, descreveríamos o estado atual [da coluna militar russa] como parada” e incapaz de avançar.

The US believes a 40-mile-long Russian military convoy outside of Kyiv is “stalled,” a senior US defense official told reporters Wednesday.

"They are not moving at any rate that would lead one to believe they’ve solved their problems. So we would characterize it as stalled."

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) March 2, 2022