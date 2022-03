Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem que tentava levar 52 cobras e lagartos vivos do México para os Estados Unidos da América foi detido pelas autoridades da fronteira norte-americana.

O homem, segundo a Associated Press, foi intercetado em San Ysidro enquanto conduzia um camião, mandado parar para ser inspecionado por agentes do Serviço de Proteção de Fronteiras dos EUA.

Os 52 répteis vivos — 43 lagartos-de-chifres e nove cobras — estavam dentro de sacos de plástico e “escondidos no casaco do homem, nos bolsos das calças e na zona da virilha“, segundo o comunicado das autoridades.

US man smuggling 52 lizards and snakes caught at Mexico border https://t.co/mTO3vtwqVj

— The Guardian (@guardian) March 9, 2022