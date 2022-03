Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um dos momentos diplomáticos mais rocambolescos dos últimos dias de guerra na Ucrânia, com avanços e recuos que culminaram numa oferta do Governo polaco aparentemente recebida com estupefação pelo Governo dos Estados Unidos da América.

Depois de dias de pedidos insistentes do Presidente ucraniano, Zelensky, para que os aliados e a NATO proibissem a circulação no espaço aéreo da Ucrânia ou, em alternativa, que enviassem meios aéreos de combate para a Força Aérea Ucraniana poder defender-se dos bombardeamentos russos, o ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia surpreendeu o mundo esta terça-feira. Fê-lo através de uma declaração publicada online, em que se lia:

As autoridades da República da Polónia (…) estão prontas para enviar — imediatamente e sem custos — todos os seus caças MiG-29 para a Base Aérea de Ramstein [Alemanha] e para os colocar à disposição do Governo dos EUA. Ao mesmo tempo, a Polónia pede aos EUA que nos cedam aeronaves usadas que tenham capacidades operacionais correspondentes.”

A resposta dos EUA foi negativa: numa primeira declaração pública ainda esta terça-feira, assinada pelo porta-voz do Pentágono John F. Kirby, o Governo norte-americano alegava não acreditar que “a proposta da Polónia” fosse “possível de sustentar” e dizia não conseguir “ver uma fundamentação substantiva e clara” para a mesma.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Notando que a decisão do Governo polaco de “transferir aviões de que é proprietário para a Ucrânia é, em última instância, uma decisão que deve ser tomada pelo Governo polaco”, John F. Kirby recordava que enviar aviões a partir de uma base dos EUA e da NATO na Alemanha para a Ucrânia” colocava em causa toda a política de não intervenção militar direta da NATO. “Levantaria problemas sérios para toda a aliança da NATO”, lia-se ainda na declaração.

EUA não terão sido informados da proposta

A disponibilidade polaca para enviar aviões MIG-29 para uma base aérea dos Estados Unidos da América na Alemanha, com o intuito de que os norte-americanos os fizessem depois chegar à Força Aérea da Ucrânia, terá “atordoado Washington”, escreve esta quarta-feira o Politico.

Um dos motivos para a extrema surpresa das autoridades norte-americanas passa pelo volte-face do Governo polaco, que até aqui recusara reiteradamente colocar meios aéreos seus ao dispor da Força Aérea da Ucrânia. Outro passou pela forma como o processo foi conduzido, com as principais autoridades norte-americanas a alegadamente terem ficado a conhecer a proposta apenas quando esta foi tornada pública.

Ao Politico, um “alto funcionário da administração” Biden — que preferiu não se identificar — confirmou que o Governo polaco não consultou as autoridades norte-americanas antes de anunciar publicamente a disponibilidade para o envio dos caça MiG-29 para uma base norte-americana na Europa.

Já a subscretária de Estado norte-americana Victoria Nuland, que tem a pasta dos Assuntos Políticos e que integra a equipa do secretário de Estado e chefe da diplomacia norte-americana Anthony Blinken, comentou publicamente o imbróglio diplomático. Em declarações prestadas no Comité para as Relações Externas do Senado dos EUA, apontou: “Que tenha conhecimento, não fomos consultados previamente sobre este plano de nos darem estes aviões. Estive numa reunião onde teria de ter sido informada sobre isso. Portanto, parece-me que essa foi uma movimentação inesperada dos polacos”.

A movimentação foi inesperada também pela alteração de posição da Polónia. Há pouco mais de uma semana, por exemplo, o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, falando ao lado do secretário-geral da NATO (Jens Stoltenberg) a partir da Base Aérea de Lask, prometeu que o país não iria “enviar quaisquer caças para o espaço aéreo ucraniano” já que isso “daria início a uma interferência militar no conflito ucraniano”.

"We are not sending any jets to Ukraine because that would open a military interference in the Ukrainian conflict," said Polish president @AndrzejDuda. "We are not joining that conflict. NATO is not a party to that conflict" https://t.co/C8mRqRsiie — Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) March 1, 2022

As declarações do Presidente da Polónia na altura foram dúbias, chegou a escrever o Politico a 1 de março, dado que não era inteiramente percetível se Andrzej Duda recusava liminarmente o envio de meios aéreos de combate para a Ucrânia ou se recusava apenas enviar pilotos da Polónia para intervir nos céus ucranianos.

De uma forma ou de outra, o primeiro-ministro do país, Mateusz Morawiecki, foi mais claro: “A Polónia não tem isso nos planos”. E através do Twitter, o gabinete de Morawiecki foi ainda mais cristalino: “A Polónia não vai enviar os seus aviões de combate para a Ucrânia. Ajudamos significativamente noutras áreas”.

‼️FAKE NEWS‼️

Unfortunately you are spreading misinformation with quotation from 27/02/22. Poland won't send its fighter jets to #Ukraine as well as allow to use its airports. We significantly help in many other areas.https://t.co/wjNOgh97JT — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) March 6, 2022

Se é verdade que a posição do Governo polaco mudou em pouco mais de uma semana, a do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, mudou ainda mais rapidamente.

A 27 de fevereiro, durante uma conferência de imprensa, Borrell chegou a admitir a hipótese da UE e dos seus Estados-membros cederem meios aéreos de combate à Força Aérea Ucraniana. Logo no dia seguinte, 28, emendou a declaração e afirmou que afinal esses meios aéreos de combate teriam de ser doados individualmente pelos países que o quisessem fazer — portanto, já não como parte de um pacote de apoios do bloco europeu (da UE) à Ucrânia.

De certa forma, o cenário ter-se-á agora repetido. Se a proposta polaca surpreendeu os EUA, as declarações de Borrell a 27 de fevereiro terão deixado à data estupefactos (e furiosos) diplomatas e Governos da UE, que não tinham chegado a nenhum acordo sobre o envio de meios aéreos de combate para a Ucrânia. Além da Polónia, por exemplo, também a Eslováquia e a Bulgária terão manifestado há muito as suas discordâncias quanto a esta possibilidade.

O facto de a Eslováquia e a Bulgária serem mencionados deve-se a, tal como a Polónia, serem alguns dos países que têm ao seu dispor aviões de combate do tipo caça MiG-29, precisamente aqueles que Zelensky quer receber. Isto porque este tipo de aviões, desenvolvidos na União Soviética nos anos 1970 e utilizados desde os anos 1980, são também utilizados pela Força Aérea da Ucrânia, que tem capacidade operacional para os comandar — tem, por outras palavras, pilotos capazes de os utilizar.

Outro tipo de aviões de combate exigiriam formação específica dada aos pilotos ucranianos, o que neste contexto se afigurava impossível. Ainda assim, segundo o Politico, caso a Polónia fizesse chegar os seus caça MiG-29 à Ucrânia seria ainda assim necessário que algumas “tecnologias sensíveis” entretanto instaladas nestes meios aéreos fossem retiradas, para que os pilotos ucranianos os pudessem pilotar.

Já a utilização dos EUA como intermediários no envio dos aviões pelo Governo polaco, segundo o The Guardian, explica-se pelo receio da Polónia perante possíveis retaliações do Kremlin. Escreve o jornal britânico que embora a manobra fosse “pouco subtil”, os norte-americanos ficariam diretamente envolvidos no envio de estes meios aéreos, deixando a Polónia de estar isolada nesta manobra.

A Rússia, note-se, já avisou que se meios aéreos de outros países forem utilizados para atacar alvos do Kremlin, passará a considera esses países “nações envolvidas no conflito militar”. A retaliação poderia no entanto variar consoante essas nações fossem os EUA e a Polónia ou apenas a Polónia.