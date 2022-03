Volodymyr Zelensky: "Estamos a aproximar-nos da vitória"

Neste vídeo ao fim da noite, o Presidente ucraniano sublinhou ainda a atribuição do título de Herói da Ucrânia a sete militares da Guarda Nacional, a título póstumo, e a atribuição de vários prémios a militares das forças armadas, bem como condecorações. O vídeo com um agradecimento do chefe de Estado a todos os ucranianos “por este mês de grande luta”.