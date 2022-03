Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vladimir Putin assinou o decreto que determina que a 1 de abril os pagamentos por parte de compradores estrangeiros de gás russo tenham de ser feitos em rublos, obrigando à abertura de contas em bancos da Rússia para se proceder a essas compras.

Segundo as agências internacionais, Putin garante que os contratos serão suspensos caso os compradores estrangeiros não cumpram estas determinações.

“Para comprarem gás natural russo, têm de abrir contas em rublos nos bancos da Rússia. Será através destas contas que os pagamentos serão feitos para que possa haver entregas de gás”, declarou Putin, numa intervenção televisiva, citada pela Reuters.

As contas terão de ser abertas no Gazprombank, um banco controlado pelo Estado russo. Mas mais. Se os pagamentos não forem feitos desta forma, “consideraremos existir incumprimento por parte dos compradores, com todas as consequências que daí advêm. Ninguém nos vende nada de graça e nós também não faremos caridade — por isso, [nesse caso] os contratos existentes serão travados”, declarou Putin.

Esta decisão já teve reação por parte da Alemanha e da França, que rejeitaram, novamente, as determinações do Kremlin para para os países paguem em rublos o gás russo. Os dois países assumem que esta decisão será uma “inaceitável” quebra de contratos, apelidando a exigência como “chantagem”, noticia a Sky News.

Numa conferência de imprensa, o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, dizendo não ter ainda visto o decreto assinado por Putin, assume que a Alemanha está preparada para todos os cenários, incluindo o não fornecimento por parte da Rússia de gás natural.

Na quarta-feira, Putin e o chanceler alemão Olaf Scholz realizaram uma conversa telefónica, em que terá sido garantido pelo Kremlin que os pagamentos podiam ser feitos em euros, desde que enviados para o Gazprom Bank que os converteria em rublos.

Os compradores têm assim de abrir contas no Gazprom Bank, na determinação de Putin. França e Alemanha já disseram que não vão responder à chantagem. E podem ficar sem os fornecimentos de gás natural, segundo o Kremlin.

Esta decisão teve já um impacto — na cotação do rublo que tinha caído para mínimos históricos a 24 de fevereiro. No início de março, eram precisos 150 rublos por cada dólar. Na sessão desta quinta-feira são necessários pouco mais de 80 rublos. Em relação à moeda única europeia, se no início de março eram precisos mais 146 rublos por cada euro, na sessão desta quinta-feira são precisos 92 rublos.