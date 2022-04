Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 38.º dia de guerra na Ucrânia começou com o anúncio da abertura de sete corredores humanitários, sendo que um deles deverá permitir a saída de moradores de Mariupol, a cidade portuária que há várias semanas é alvo de fortes ataques por parte das tropas russas e de onde, nas últimas 24 horas, conseguiram fugir mais de três mil pessoas. As autoridades ucranianas adiantaram ainda que, desde o início do conflito, morreram 158 crianças.

O Papa Francisco disse, também este sábado, estar a ponderar viajar até à capital da Ucrânia. O líder da Igreja Católica já foi convidado a ir a Kiev pelo Presidente da Ucrânia, pelo autarca da capital, pelo arcebispo-mor de Kiev e chefe da Igreja greco-católica ucraniana e pelo embaixador da Ucrânia no Vaticano.

Ainda na noite de sexta-feira, Kiev acusou a China de ter atacado mais de 600 mais de 600 sites que pertencem ao ministério da Defesa ucraniano. Este ciberataque a instalação militares e nucleares da Ucrânia ocorreu dias antes do início da invasão russa.

Acompanhe aqui o ponto de situação do 38.º dia de conflito:

O que aconteceu durante a madrugada e esta manhã?